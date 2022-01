“Vienes armado”: Julio César Chávez Jr. narra en VIDEO su detención en Sinaloa

Chávez Jr. fue detenido por la autoridad de Sinaloa debido a que presuntamente llevaba armas de fuego en el carro, el momento fue transmitido en vivo por el hijo de la “leyenda del boxeo” mexicano.

Ciudad de México, 14 de enero (ASMéxico).- Julio César Chávez Jr. vivió un episodio de terror en Mazatlán, Sinaloa. El boxeador mexicano fue detenido por elementos de la Policía Ministerial de aquel puerto por presuntamente llevar armas de fuego en su vehículo.

En un vídeo grabado por el mismo Chávez, mostró el suceso en sus redes sociales para tener evidencia. “Bájate tantito wey, bájate… te tenemos que llevar a la base… vienes armado… sólo bájate, queremos platicar”, comentaron los elementos policiacos.

Julio se negó a bajar y desconoció los cargos que le imputaban “vengo de mi casa, me acabo de despertar y no he hecho nada. Yo no traigo armas, acabo de salir de mi casa… no señor, no me voy a bajar porque no he hecho nada”., respondió el pugilista.

Detuvieron a Julio César Chávez Jr la mañana de este viernes en #Culiacán pic.twitter.com/igTGq5nfHq — Realidad en Red (@realidadenlared) January 14, 2022

Finalmente, fuentes informan que Chávez habría pedido a su acompañante que le hablara al gobernador de Sinaloa, Ruben Rocha Moya para aclarar el asunto.

