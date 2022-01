Esposa de Julio César Chávez Jr. afirma que el boxeador “es una persona enferma”

Por Jorge Fernández

Los Ángeles, 4 de enero, (LaOpinión/SinEmabrgo).- Semanas atrás, Julio César Chávez Jr. contó que Frida Muñoz, su esposa, fue quien lo internó en una clínica de rehabilitación, aún cuando según él, no había razones para ello. Muñoz le respondió a Chávez Jr. de forma cruda, señalando que el púgil mexicano “está enfermo y que no ha querido tratarse”.

Frida Muñoz habló en el programa Despierta América. Dijo que quiere mucho a Julio César Chávez Jr., que es el padre de sus hijos y que no diría nada malo de él. No obstante, luego tuvo declaraciones duras sobre el hijo de El Gran Campeón.

“Él es una persona enferma que no sabe lo que dice. Yo lo amo […] pero ya me cansé y espero que recapacite. No lo juzgo, viene de una infancia muy difícil y está repitiendo los patrones que vivió con su papá“, confiesa con preocupación Muñoz.