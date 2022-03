VIDEO: Comunicadora protesta en noticiero en vivo en Rusia; “no a la guerra”, exige

Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).- Una mujer protestó este lunes en un noticiero ruso e irrumpió la transmisión con un letrero en el que pedía detener la guerra.

Los hechos sucedieron en Chanel One, un medio de comunicación ruso independiente en inglés.

De acuerdo con los informes, la madre de dos hijos fue arrestada y, según una nueva ley, podría enfrentar hasta 15 años de prisión.

Luego de la detención de la comunicadora, en un video pregrabado se mostró a Ovsyannikova explicando por qué eligió hablar, culpando al Presidente ruso, Vladimir Putin, por la guerra “fratricida” contra Ucrania y disculpándose con los espectadores por su trabajo anterior en la estación.

Marina Ovsyannikova, the woman who ran onto a live state TV news broadcast, even recorded a message beforehand. In it, she says her father is Ukrainian. She calls for anti-war protests, says she’s ashamed about working for Kremlin propaganda, and she denounces the war absolutely. pic.twitter.com/nOpUY9bH74

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 14, 2022