Coahuila: El narco, hasta la médula

El candidato del Partido del Trabajo al gobierno de Coahuila, Ricardo García Berdeja, acusa que el grupo del crimen organizado que distribuye cristal en el estado es la propia policía apoyada por el gobernador Manuel Riquelme Solís; denuncia sin tapujos que en ese estado priva una pax mafiosa; que los criminales tienen derecho de picaporte en la oficina del mandatario priista y que el régimen político-criminal de Coahuila opera para mantener la hegemonía de los hermanos Humberto y Rubén Moreira, quienes desde hace dieciocho años mantienen el saqueo del estado y los pactos con el crimen organizado. Asegura que, de ganar la elección, su primer acción será encarcelar a los tres gobernadores que han sumido a la entidad en una debacle económica, social y criminal. De su contrincante de MORENA, Armando Guadiana Tijerina, señala que la Fiscalía General de la República cuenta con carpetas de investigación que lo vinculan al lavado de dinero desde que en Coahuila dominaba el cártel de Los Zetas.

Ricardo García Berdeja, exsubsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, exdiputado y actual candidato del Partido del Trabajo a la gubernatura de Coahuila, afirma que de ganar las elecciones en su estado recibirá una entidad quebrada financieramente debido a los dieciocho años de saqueo a la que estuvo sometida por el clan de los hermanos Moreira –Rubén y Humberto –así como por el heredero de éstos, el actual gobernador Manuel Riquelme Solís.

El panorama, dice, es desolador en buena parte del estado en servicios e infraestructura en regiones del norte del estado; también en la zona carbonífera, pero algo todavía más grave, desde su perspectiva, “es la falta de libertades”, pues asegura que la prensa local “está amordazada y la gente vive inoculada”.

En entrevista telefónica, a García Berdeja no le tiembla la voz para asegurar que, de ser el próximo gobernador de Coahuila, encarcelaría a Rubén y a Humberto Moreira, a quienes acusa del saqueo más atroz que ha vivido Coahuila, quienes establecieron pactos con el narcotráfico, particularmente con el cártel de Los Zetas, y los compromisos criminales se mantienen actualmente con el gobernador Riquelme Solís, pues asegura que es parte de la mafia.

García Berdeja asegura que ganó la encuesta organizada por MORENA, el que era su partido, pero no se la quisieron reconocer; por ello, dice, optó por competir como candidato independiente, aunque surgió el apoyo del PT, que creyó en su proyecto y lanzó su candidatura. Esta decisión le costó salir de la subsecretaría de Seguridad Pública y desprenderse del proyecto de la Cuarta Transformación para enfrentar al PRI –que en el estado cuenta con el 40 por ciento de los votos –y a MORENA.

Según él, lo que está en juego el es 60 por ciento de la votación y las encuestas lo ubican –de acuerdo con sus propias estadísticas –como un competidor fuerte que tiene amplias posibilidades de ganar la elección.

En su análisis de la cruda realidad del estado señala que el bajo índice delictivo que tiene la entidad, sobre todo en violencia de alto impacto, se debe a que existe un pacto entre el gobierno del estado, representado por Manuel Riquelme, y el crimen organizado. En ese sentido, la policía estatal y en general todas las corporaciones juegan un papel clave para ese pacto se cumpla, señala.

Por ello, dice que su principal propuesta de gobierno, de ganar la elección, será encarcelar a los tres últimos gobernadores para que sean castigados por el hurto al erario; combatir la corrupción, recuperar el dinero robado, lanzar programas de desarrollo social, atender el drama de las desapariciones forzadas y proceder a la extinción de la fuerza policiaca del estado por ser cómplice de la delincuencia organizada.

“El estado está inundado de cristal”, acusa sin tapujos; esta sustancia es una droga sintética compuesta por metanfetaminas altamente adictiva. Y las redes dedicadas a su distribución –afirma –están protegidas por el gobierno de Riquelme.

Respecto a la economía de Coahuila señala que el estado está quebrado:

“Tiene una deuda de 31 mil millones de deuda pública y hay muchos problemas incluso para pagar los intereses. Las finanzas están estancadas. No hay inversión pública, no se pagan pensiones y los fondos de éstas han sido saqueados”.

Añade que hay otros 41 mil millones de deuda bancaria a los que se suman los sistemas de pensiones; en el sector salud, agrega, hay mil millones de deuda por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR). En suma, Coahuila es una entidad sumida en la debacle.

Conocedor del tema del narcotráfico, que trató en su calidad de subsecretario de Seguridad Pública, García Berdeja concedió la entrevista en medio de su periplo por Coahuila; después de sostener varias reuniones abrió espacio para contestar algunas preguntas sobre al estado de crisis que vive su estado. Lo primero que se le pregunta es por qué la entidad no tiene violencia de alto impacto: ejecuciones, masacres y balaceras todos los días. Su respuesta es tajante:

–Hay un pacto entre el gobierno estatal y el crimen organizado. Eso lo explica todo. Priva en Coahuila una pax mafiosa.

Y añade:

Denuncié que Coahuila ha vivido, desde los Moreira una pax narca. Con Humberto llegaron Los Zetas: ellos operaban desde Coahuila . Los Zetas cayeron porque (Genaro) García Luna los combatió para abrirle paso a Sinaloa y a otros grupos con los que ellos tenían acuerdos.

Luego emerge en Coahuila el grupo Los GATEs, acusados de detenciones arbitrarias, cateos ilegales, robos y allanamiento de morada; también se les denunció por desaparición forzada y ejercicio indebido de la función pública.

Este grupo –de acuerdo con García Berdeja –controla actualmente el tráfico de cristal, la migración, la trata de personas; se meten en el manejo y regenteo de palenques y otros giros negros. Es un grupo de reacción táctica especializada. Pero a partir de que surgió el llamado Mando Único estos mismos policías tienen subordinadas a las corporaciones municipales, grupos de armas y tácticas especiales. Es una extensión del viejo esquema policiaco y criminal que no se ha extinguido. Es lo mismo. Este grupo controla el narcotráfico en el estado.

Esta agrupación policiaca, según reconoce, es un cártel pagado por el gobierno de Riquelme: “No hay homicidios, pero el estado está inundado de cristal, dice tajante. Hace dos años asesinaron a un periodista conocido como “El Valedor” ( Se llamaba Juan Nelcio Espinosa Merena y fue asesinado el 21 de agosto de 2020. Murió en custodia de la Fuerza Única, en Piedras Negras).

El llamado “Valedor”, de acuerdo con datos periodísticos y la versión de García Berdeja, fue torturado presuntamente por grupos policiacos de Coahuila ligados al tráfico de drogas. El periodista había denunciado esos lazos criminales, según se desprende de sus publicaciones, y esa habría sido la razón de su muerte. Así lo silenciaron. El crimen está envuelto en la impunidad.

Según el candidato del PT, quien habla a partir de la información de que dispone, en Coahuila opera el cártel de Sinaloa, pero no tiene el control total porque, según sostiene, por otra parte está en grupo de Los GATEs, que ha cambiado de nombre: se hacen llamar PEC, PAR o Policía Civil de Coahuila.

“Este último grupo –detalla García Berdeja –controla al jefe de plaza, que se hace llamar Héctor Flores”, conocido en el mundo del hampa como “El Jaguar”. Es jefe policiaco; su segundo de abordo es un criminal conocido como “El Hummer”, y otro es “El Boyer”. Ambos –según el abanderado del PT –son señores de horca y cuchillo.

–¿Cómo está el tema del tráfico de cristal en Coahuila sobre el que usted hace tanto hincapié? –se le pregunta al abanderado del PT, cuyas encuestas ya colocan en la segunda posición dentro de las preferencias, de acuerdo con las últimas encuestas.

“En el periodo 2017 a 2021, es decir, en sólo cuatro años, el consumo de cristal pasó de un 6 por ciento a un 50 por ciento. Es un aumento escandaloso que no se ha detenido. Y lo peor de todo es que los responsables del tráfico de esta droga tienen derecho de picaporte en la oficina del gobernador”.

–¿Por qué no se combate?

–Ha habido una especie de pax narca, se ha consentido una sociedad delictiva a cambio de esta hegemonía criminal. En ese sentido el gobierno y la estructura policiaca-criminal han cuidado que al estado no entren otros grupos de la delincuencia organizada. Ellos tienen el negocio.

“Existe un trauma en el estado por la violencia que desataron Los Zetas. El hecho de que no haya homicidios no quiere decir que no haya delitos”, dice.

El gobierno de Estados Unidos informó al de México que devolverán unos cinco mil millones de pesos asegurados el exsecretario de finanzas del gobierno de Coahuila, saqueados durante el periodo de Humberto Moreira, mediante un procedo de ingeniería financiera a cargo de Javier Villarreal Hernández, quien por cierto testificó durante el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que le solicitó al fiscal Alejandro Gertz Manero que parte de ese dinero se use en campañas para prevenir la drogadicción; que se publiquen campañas de difusión y otra parte para el combate al crimen.

Tras conocer el anuncio, el gobernador de Coahuila, Manuel Riquelme, salió a decir que esos fondos deben regresar a Coahuila, de donde fueron saqueados.

Respecto al proceso electoral en Coahuila, Ricardo García Berdeja señala que el PRI tiene el 40 por ciento de los votos del estado, pero lo que está en juego es el 60 por ciento de la votación, por la cual compite con el abanderado de MORENA, Armando Guadiana Tijerina, empresario del carbón y cacique.

“Vamos a ganar la elección”, vaticina García Berdeja. Y sobre su contrincante Guadiana Tijerina dice que no le tiene miedo, que no es un candidato competitivo y, además, señala que tiene varias carpetas abiertas en la Fiscalía General de la República por lavado de dinero.

Acusa al gobernador Riquelme de ejercer un férreo control sobre los medios de información de Coahuila; hay temas de auditorías como parte de la campaña de amedrentamiento, pero asegura que la gente va a poder votar y desquitarse de tanta prepotencia y corrupción a lo largo de dieciocho años.

No rechaza que Coahuila sigue capturado por el clan encabezado por los hermanos Moreira y quieren mantener el poder político y criminal con el pacto que prevalece con la delincuencia organizada.

–¿Estados Unidos conoce de raíz esta situación criminal y política en Coahuila?

–Yo no lo he denunciado en Estados Unidos, pero va a trascender porque es un escándalo. Esto es una bomba de tiempo. Envenenar a la juventud y permitir que el crimen actúe es un escándalo en el estado. La gente lo sabe y sabe de dónde viene la impunidad.

Y sobre su contrincante Armando Guadiana Tijerina, el cacique del carbón en Coahuila, arremete:

–Lo voy a demandar. Hay carpetas de investigación en su contra que lo implican en el lavado de dinero desde los tiempos de Los Zetas.

–¿Esto lo sabe el presidente?—se le pregunta.

–No lo sé, yo ya no estoy en el gobierno…

