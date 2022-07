VIDEO: Ocasio-Cortez denuncia “incidente repugnante” en el Capitolio; sujeto la acosó

Por Alejandro González

Los Ángeles, 14 de julio (La Opinión).- La representante demócrata por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez dijo que quería “golpear” a un alborotador que la llamó su “latina de gran trasero favorita” mientras la filmaba cuando subía los escalones del Capitolio el miércoles.

“Eres mi latina favorita de gran trasero. Te amo AOC, eres mi favorita”, dijo Stein con el video en ángulo de selfie, mientras Ocasio-Cortez subía los escalones con un vestido beige con otras dos personas.

I posted about a deeply disgusting incident that happened today on the Capitol steps, but took it down bc it’s clearly someone seeking extremist fame.

It’s just a bummer to work in an institution that openly allowed this, but talking about it only invites more. Just really sad.

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 14, 2022