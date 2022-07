Martin Lawrence confirma a Will Smith para Bad Boys 4 pese a polémicas

El compañero de aventuras de Will Smith en las cintas Bad Boys afirmó que el actor regresará a la franquicía para la cuarta entrega pese a la polémica que generó con Chris Rock en la gala de los Premios Óscar.

MADRID, 14 de julio (EuropaPress).- A raíz de su famosa cachetada a Chris Rock en plena gala de los Óscar, muchos de los proyectos que tenía Will Smith quedaron en el aire. Uno de ellos era la cuarta entrega de la saga Bad Boys que, según lo anunciado, de nuevo iba a coprotagonizar con Martin Lawrence. Una producción que, según ha confirmado el actor estadounidense, sigue adelante.

“Tenemos una más como mínimo”, aseguró Lawrence en una entrevista a Ebony, desmintiendo así que el incidente de Smith con Rock haya paralizado la producción del filme. Lo que no aclara esta afirmación, sin embargo, es si Lawrence sabe algo más o si es simplemente lo que conoce por boca de otros.

Ya después la agresión de Smith a Rock, Tom Rothman, presidente de Sony, confirmó que Bad Boys 4 no solo no se había cancelado, sino que seguía adelante. “Esta película ha estado desarrollándose y todavía lo está. No había ningún freno que pisar porque el coche no estaba en marcha”, declaró a Deadline.

También Michael Bay, director de las dos primeras entregas de la saga de Bad Boys y productor ejecutivo de la tercera, salió a defender a Smith tras lo acontecido en la última gala de los Óscar, asegurando que no dudaría en volver a trabajar con él. “Es un tipo muy equilibrado”, sentenció Bay en declaraciones a Entertaiment Weekly.

Cabe recordar que la saga protagonizada por Smith como el detective de policía Mike Lowrey junto a Lawrence como su compañero, Marcus Burnett, ha recaudado más de 700 millones de dólares en todo el mundo hasta la fecha. Y, de hecho, Bad Boys for life fue la más taquillera de las tres llegando a recaudar 436 millones de todo el mundo.

El de Bad Boys no fue el único proyecto de Will Smith que quedó en el limbo tras el incidente. También la película sobre Deadshot, su personaje en el Universo DC, o el biopic que Apple preparaba sobre su vida, que ha sido retrasado hasta el 2023, han sufrido las consecuencias.

Además, el ganador de la estatuilla al mejor actor por Rey Richard, que renunció a su membresía en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, tiene prohibido asistir a cualquier acto de la organización en los próximos diez años.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press