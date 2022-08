VIDEO: Fuerte explosión golpea un mercado en Armenia; reportan un muerto y 20 heridos

EREVÁN, Armenia (AP).— Una fuerte explosión en una zona de almacenaje de fuegos artificiales golpeó el domingo un gran mercado en la capital de Armenia. Al menos una persona murió, 20 resultaron heridas y la detonación provocó un gran incendio.

La oficina del Alcalde dijo que había un número desconocido de personas atrapadas bajo los escombros del mercado de Surmalu. Una gran humareda se alzaba sobre Ereván.

New footage of a monstrous explosion in the capital of #Armenia appears on the social media. pic.twitter.com/tnEgKcUdKC

— NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2022