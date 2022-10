Ringo Starr cancela presentaciones en México tras salir de nuevo positivo a COVID-19

El exbaterista de The Beatles tenía programado presentarse el próximo 19 y 20 de octubre en el Auditorio Nacional, ambos conciertos ya estaban completamente vendidos.

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- El músico Ringo Starr, exbaterista de The Beatles, volvió a salir positivo de la COVID-19, por lo que tuvo que cancelar el resto de su gira, la cual incluía dos presentaciones en México en el Auditorio Nacional.

La cancelación incluye conciertos en San José, El Paso y Los Ángeles, todos ubicados en el estado de California, en Estados Unidos.

El exbeatle tenía programado presentarse el próximo 19 y 20 de octubre en el Auditorio Nacional, ambos conciertos ya estaban completamente vendidos. Hasta el momento se desconoce si serán reprogramados o cancelados.

Apenas hace tres días, el exbaterista de la reconocida banda de Liverpool anunció en sus redes sociales que había salido negativo a las pruebas de detección de la COVID-19 y mencionó que retomarían las fechas de su tour a partir del 11 de octubre en Portland, Estados Unidos.

Previamente, el 4 de octubre, había cancelado las fechas programadas en Canadá debido a la misma razón.

“Ringo espera retomar tan pronto como sea posible y se recupera en casa. Como siempre, él y los All Starrs envían amor y paz a sus fans y esperan verlos de nuevo en la gira pronto”, señala un comunicado de la banda.

Ringo Starr y la All Starr Band —integrada por Steve Lukather de Toto, Colin Hay de Men at Work y Hamish Stuart y Edgar Winter de Average White Band— también tuvieron que cancelar sus conciertos de finales de septiembre e inicios de octubre en New Buffalo, Michigan, y Mystic Lake Casino en Prior Lake, Minnesota.

-Con información de AP