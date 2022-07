“Es un milagro que todavía ande por aquí”, dice Ringo Starr al celebrar su cumpleaños

Este jueves el exbaterista de The Beatles, Ringo Starr, celebra su cumpleaños número 82; Starr ha tenido una impresionante carrera como solista.

Por Diego Valencia

Los Ángeles, 7 de julio (LaOpinión).- Aunque al inicio Ringo Starr no era el integrante de The Beatles más sobresaliente, con el tiempo el exbaterista del cuarteto de Liverpool ha conquistado a muchos con su carrera como solista, por lo que muchos de sus fanáticos estarán festejando hoy 07 de julio de 2022 su cumpleaños 82.

La carrera de Ringo ha estado llena de buenos momentos, pero también de momentos no tan bonitos, por lo que quisimos resaltar algunos de los momentos más interesantes de su vida para conmemorar esta fecha especial.

“Yo estaba bien amargado a los 40”, ha dicho Ringo sobre cómo se sentía hace unas décadas. “Pero pasado eso, uno sigue la corriente. De hecho, es un milagro que todavía ande por aquí. Me metí mucha droga al cuerpo y podría haberme ido en cualquier momento”, sumó.

Por otro lado, uno de los momentos más tristes de su vida fue cuando el 8 de diciembre de 1980 recibió una llamada en medio de unas vacaciones en Bahamas, en la que supo que Mark David había disparado a John Lennon.

Ante esta noticia, el músico no supo qué hacer, pero decidió tomar un vuelo a Nueva York, para luego ir a Dakota, para abrazar a Yoko Ono:“¿Qué puedo hacer?”, le dijo. “Hay que distraer a Sean”, fue la respuesta la reciente viuda, por lo que el músico pasó esa tarde jugando con el hijo de cuatro años de su amigo quien acababa de morir.

Por otro lado, uno de los momentos más polémicos de su carrera fue en 1973, cuando a sus 33 años sacó la canción “You’re Sixteen” (Tienes dieciséis), la cual al alcanzar los primeros puestos de popularidad, el público la consideró inapropiada.

“Me importa un bledo. Yo sigo cantando la canción. No le hago daño a nadie y estamos para divertirnos. […] Cuando llegué a los 50 me sentía como un sátiro. Ahora estoy en mis 70 largos y no me importa un pito. Cada noche en el escenario pregunto ‘¿Hay algunas jovencitas en la audiencia? Esta canción es para ti y para todas esas otras chicas jóvenes de corazón’”, expresó Ringo sobre el tema.

Igualmente, sabemos que la experiencia le ha dado una nueva forma de ver a los hombres de su edad, pues hace dos años, cuando declaró que “cuando era un adolescente pensaba que habría que fusilar a todos los mayores de 60 porque eran inútiles”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.