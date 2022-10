Pedro es acusado de asesinato en un estado que no pisó. Ahora lucha por su libertad

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- El único delito de Pedro Francisco Rodríguez Vázquez, un joven de 24 años originario del municipio de San Felipe, Guanajuato, ha sido llamarse exactamente igual que otra persona con una investigación y una orden de aprehensión por homicidio calificado, ha denunciado su familia.

El ser homónimo le ha costado su libertad ya que actualmente se encuentra preso en Apizaco, Tlaxcala, a pesar de que la familia y allegados han presentado pruebas de que se trata de una confusión porque él no se encontraba en la escena del crimen del cual lo acusan e incluso ni siquiera estaba en la misma entidad.

Su perfil, además dicen, tampoco comparte la misma edad o lugar de nacimiento que el de la persona sospechosa del asesinato.

“Estoy de acuerdo en que las autoridades se apoye para detener a los delincuentes y que hagan su trabajo, pero que lo hagan como de verdad debe de ser, con los protocolos correspondientes, haciendo las investigaciones correspondientes y no yendo por ahí y fabricando carpetas de investigación y agarrando a personas que no tienen nada qué ver. Queremos que las autoridades nos ayuden para que no siga esta injusticia contra Pedro y que nos ayuden a que lo pongan en libertad. Él no debe de estar ni un día más en prisión” expresó Kristian Vázquez, tía de Pedro Francisco, en entrevista con SinEmbargo.