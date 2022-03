Nuevo álbum de Selena Quintanilla saldrá a la luz 27 años después de su muerte

Los Ángeles, 15 de marzo (EFE).- Un nuevo álbum de la reina del estilo tex-mex Selena Quintanilla saldrá a la venta probablemente el próximo mes, 27 años después de su trágica muerte, anunció el padre de la cantante, Abraham Quintanilla.

El álbum tendrá 13 canciones grabadas por la artista antes de su deceso y con nuevos arreglos de su hermano A.B. Quintanilla, explicó el padre de la cantante en una entrevista con Latin Groove News.

Una de las canciones fue grabada por Selena cuando tenía 13 años, pero su hermano actualizó digitalmente su voz para que suene justo como estaba antes de su muerte, explicó Quintanilla.

30 years ago today Selena y Los Dinos attended the 12th Annual Tejano Music Awards in the heart of Tejano Music, San Antonio, Texas. – Relive Selena performing "Ya Ves", a Tejano classic gem! #TejanoMusicAwards #YaVes pic.twitter.com/Uc4BAjbI2N

