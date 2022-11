Muxes, un documental de HBO Max que visibiliza las luchas de esta comunidad

¿Qué tanto es real la frase: “Tener un muxe en la familia es un privilegio”? El documental Muxes, de HBO Max, explora desde la cotidianidad de esta comunidad a través de sus luchas internas y externas que llevan en conjunto como gran frente de apoyo en el que se han convertido.

Ciudad México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- “Tener un muxe en la familia es un privilegio”, ésa es una frase que se acostumbra a decir en la región del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. Ahí existen tres géneros: hombres, mujeres y muxes.

“Muxe” es un término zapoteco que refiere “al hombre que asume el rol de mujer, ya sea en el ámbito social, sexual o personal”, y en el Istmo, se han convertido en parte importante de la comunidad. Ahora HBO Max se vuelve testigo de quienes enaltecen la cultura y se han convertido en un rol elemental en su comunidad en el documental Muxes, que estrena este 17 de noviembre en la plataforma.

El documental sigue a un fotógrafo, un poeta, un profesor, una trabajadora social y una activista que se paran con fuerza frente cámara para compartir su vida y su lucha.

“Para mí es algo emocionante que HBO Max haya volteado los reflectores a ver el proceso, ver cómo una muxe se desenvuelve o la cotidianidad de una persona. Para mí que alguien quiera plasmar mi historia en esto es emocionante porque me transportó al pasado, al futuro, muchas experiencia contadas de mis compañeras bonitas y también muchas de mis experiencias tristes. No todo lo que brilla es oro y para mí es un honor ser portavoz de mis compañeras en este proyecto”, cuenta la activista, y una de las protagonistas, Krystal Aquino, en entrevista para SinEmbargo.

Krystal reflexiona en la frase: “Tener un muxe en la familia es un privilegio”, y se pregunta: ¿cuántas familias realmente se sienten orgullosas o apoyan cuando uno de ellos se identifica como muxe?

Asegura que muchas veces se sufre discriminación desde el lugar que es considerado como “el nido muxe” y que en muchas ocasiones a pesar de los años y las acciones emprendidas parecen seguir igual:

“La discriminación muchas veces viene desde casa. Si desde casa no apoyamos a nuestros hijos, qué esperamos de la sociedad, por eso siempre quiero transmitir esta información, que vean que desde la familia tenemos que fomentar no a la discriminación e ir erradicando poco a poco. Duele pero todo se puede”.

Krystal no ha andado por un camino fácil pero siempre ha tenido el apoyo de su madre, su mejor amiga y principal apoyo, eso le ha motivado a llenar su vida de un activismo por la defensa de los derechos de la diversidad sexual y tendiendo la mano a otras personas que necesitan ser escuchadas, y que eso ahora pueda verse en un documental, es algo que la emociona.

“Eso es un punto muy importante, que nosotras podamos transmitir el sentir de nosotras porque a veces no es lo mismo escuchar de terceras voces, se hace una cadenita. Escucharlo de propia voz de las persona que están haciendo esa idea o a ese concepto. Para mí es honor participar en este proyecto, es fomentar en diferentes ambientes de lo que nosotros hacemos y eso es muy importante, ya en su momento, estábamos guardadas, hoy no”.

Muxes es un relato sobre lazos, sobre una comunidad que forma vínculos más fuertes como redes de apoyo frente al machismo que aún permanece y que desencadenado violencia y discriminación.

“Cada quien tiene su esencia, siempre he dicho, si ella es verde, es verde; si ella es amarillo, es amarillo, si yo soy morado soy morado, entonces ese el punto alto que nosotros vamos a llegar, ir trabajando para una sociedad buena que trabajemos para ella y no solo para nuestra comunidad muxe sino comunidad abierta”.

Krystal es una muestra de superación ante la adversidad. Afirma que el camino para ella ha sido difícil, pero sigue enfrentando los obstáculos. Ahora mismo trabaja junto a otras compañeras con Fiscal del Estado para crear los consejos municipales contra discriminación, incluso se ha metido en la política para ganar espacios.

“No nada más hay apoyo hacia la comunidad muxe, sino también hay apoyo a la comunidad abierta, a mi población y a mi municipio y eso enorgullece, ser partícipe así, a mis compañeras que son aguerridas y no se dejan vencer. […] Yo siempre lo he dicho, que nunca me voy a quedar quieta”.

Muxes es la historia de Krystal y de otros integrantes del colectivo. Voces que resisten “gracias a la fiesta, la creatividad, la cocina, el baile y hasta los hermosos trajes hechos a mano que evocan su identidad”.

Ellas y ellos desean ser mirados para exponer que aún hay mucho por trabajar y que la lucha no se detiene:

“La visibilización, mas que nada en el tema de estigma y discriminación. Que vean las familias más que nada, que ponen y brinden ese apoyo mutuo y grande a su comunidad, a sus hijos, hijas, nietos, porque todo comienza desde la familia”.