Belascoarán, el detective que lucha contra corrupción e injusticia en el DF

¿El ímpetu de un detective independiente logrará cambiar las cosas que están mal en una ciudad como el Distrito Federal de los años 70? Héctor Belascoarán Shayne está convencido que al menos se puede empezar con algo. El personaje emergido de la mente de Paco Ignacio Taibo II toma vida en la nueva miniserie de tres capítulos de Netflix protagonizada por Luis Gerardo Méndez.

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- “La mayoría cree que en una ciudad como el D.F., la cosa está jodida, que no habrá final feliz. Pero yo quiero pensar lo contrario. Que las cosas sí cambian. Aunque vayamos un culero a la vez”, al menos eso piensa Héctor Belascoarán Shayne, detective independiente. Él no ve casos de infidelidades, pero sí los más peligrosos sobre asesinatos que ni la policía mira. Es la década de los 70 en la capital y todo parece que podría cambiar con la aparición de alguien que está realmente preocupado por rescatar esta urbe.

Basada en los personajes y novelas de Paco Ignacio Taibo II, llega a la plataforma de Netflix la miniserie Belascoarán protagonizada por el actor Luis Gerardo Méndez en el papel de este detective chilango.

“Es un sueño hacer a Belascoarán, es de los personajes más icónicos de la literatura mexicana. Yo no conocía las novelas de Paco Ignacio cuando me ofrecieron el personaje, había escuchado de ellas, pero no las había leído y les dije ‘a ver, mándenme los guiones’, los empecé a leer y no pude parar, lo guiones eran como un buen libro que te hace voltear la página, la serie creo que logra un poco lo mismo también”, cuenta el actor en entrevista con SinEmbargo.

“Belascoarán Shayne”, sólo él podía apellidarse así, tan lejos de los Hernández, los García o los Martínez, pero él más cercano a la realidad que carcome la seguridad de los habitantes del entonces Distrito federal, colaborando de cerca con Elisa (Irene Azuela), su hermana; “El Gómez Letras” (Silverio Palacios), mano derecha; y la “muchacha de la cola de caballo” (Paulina Gaitán).

“La manera en la que él se enfrenta a la adversidad y se enfrenta a esto que le acaba de pasar, ahí fue donde decidí saltar, porque dije ‘yo quiero aprender a pensar como este personaje”, cómo enfrenta la adversidad este personaje. Ahí fue donde conecté con Belascoarán”.

Héctor Belascoarán Shayne lo tenía todo: Una bella esposa y la vida acomodada que le permitía su carrera como ingeniero, pero una mañana, la misma en la que su esposa le dijo que quería cambiar el color de la alfombra mientras desayunaban, se dio cuenta que no le gustaba el color que ella había elegido, que no era suficiente, no era suficiente esa vida para él cuando al Distrito Federal se lo estaba llevando el demonio.

“Es muy bonito poder jugar a eso, poder jugar a este justiciero improvisado que en realidad es un ingeniero que un día se despierta y comienza a cuestionar todo, empieza cuestionar a todos, a su matrimonio, su casa y lleva trabajando 20 años para una empresa yanqui, haciendo tostadores y se da cuenta que en su ciudad están sucediendo estos crímenes terribles y nadie está haciendo nada al respecto, sí, suena familiar, y decide hacer este curso por correspondencia y cambia su vida. Es muy bonito poder jugar a eso, a hacer una diferencia desde otro lugar, porque si bien creo que cada quien encuentra su manera de tratar de hacer una diferencia en el caso a través de mi trabajo, pues es interesante poder jugarlo como lo hace Belascoarán, quemando las naves y haciendo algo en serio, comprometiéndose al 100 por ciento para luchar contra la injusticia y la corrupción con ese sentido del humor que los caracteriza”.

UN VIAJE POR EL TIEMPO

Aunque no lo parezca, Belascoarán es el hombre más chilango del D.F., él conoce bien sus calles, sus personajes, se queja de todo, desconfía de todo al que tiene al lado, es amigo de la señora de las garnachas, y claro, también tiene ese distinguido acento de la época.

Luis Gerardo Méndez se apoyó de todo un equipo de trabajo para dar vida a este personaje que también fue moldeado por el director Ernesto Contreras (Sueño en otro idioma, 2017) y el showrunner Rodrigo Santos.

Sus referencias salieron del mismo cine negro, de cintas como Chinatown (Roman Polanski, 1974), L.A. Confidential (Curtis Hanson, 1997) o la mexicana Llámenme Mike (Alfredo Gurrola, 1979). Pero la voz de la ahora se apodera su personaje emergió de otro lado:

“Para mí era muy importante el tema de la voz, era cómo ca hablar este este peonaje porque si en mi cabeza, Belascoarán era personificación de lo chilango, pues el acento es importantísimo y Belascoarán no puede hablar como un actor que vive en la Condesa en 2022, entonces me puse a investigar mucho. Fue muy difícil porque esto fue a finales de los 70 y el cine en esa época no servia mucho a mí, para lo que estaba buscando, porque era un tono muy anquilosado, muy teatral, que lejos de ayudarme me alejaba, pero de pronto me reencontré al maestro Bonilla que desde joven era muy orgánico y muy natural entonces desde robé cositas por acá, vi muchas entrevistas de escritores de la época, Carlos Monsivais, mismas entrevistas de Paco Ignacio, como para robar ese acento un poquito, escuchaba muchos comerciales de radio de la época también porque era importante, la voz como actor cuando la encuentras cambia todo, cambia tu cuerpo, cambia cómo te paras, cómo te relaciones con los otros personajes y eso era para mí era un punto de encuentro muy importante”.

En cada uno de los tres capítulos, por los que está compuesta la miniserie, se conocerá un caso nuevo que Belascoarán deberá resolver: Asesinos que acechan a sus víctimas en las sombras, secuestradores y muertes que parecen no tener mucho sentido.

Héctor Belascoarán encontrará las pistas en lugares donde otros jamás imaginarían al tiempo que el espectador hace un viaje décadas atrás en un Distrito Federal que ya daba por perdido. Cada detalle cuidadosamente medido para transportar a aquella época.

“Me llevó reenamorarme de la Ciudad de México, del Distrito Federal. Tengo una relación de amor-odio, con esta ciudad como creo que toda la gente que vive aquí, y cuando empecé a filmar Belascoarán yo estaba muy desencantado de la Ciudad, del tráfico, de la inseguridad, de los problemas, de todas estas cosas que ya sabemos que son muy cansadas y filmar Belascoarán me reenamoró porque filmamos en todos estos lugares tan bellísimos, que son tan icónicos, ver desde otro lugar los sonidos del camotero, del ‘se compran colchones’, de quiénes somo como chilangos, la mexicanidad por todos lados, los tacos, la comida, la solidaridad que tenemos también, nuestra relación con la corrupción que es terrible pero que tenemos que empezar a desarticular, y por otro lado eso, la oportunidad de hacer un personaje que si bien lo que pretendemos con la televisión es entretener, creo que Belascoarán si tiene algo muy luminoso, que es preguntarnos qué pasaría si todos tratáramos, no convertirnos en Belascoarán y tratar de pelear contra las fuerzas del mal en esta ciudad, pero sí hacer pequeñas diferencias, pequeños cambios en cómo nos relacionamos con la corrupción, la injusticia, en fin, creo que todas esas cosas se me quedan ahí dando vueltas después de hacer esto.

Belascoarán llega este 12 de octubre a la plataforma Netflix.

