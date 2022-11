Ya somos 8 mil millones. ¿Cómo hará el planeta para ofrecernos lo necesario?

Por Maureen Lichtveld

Decana de la Escuela de Salud Pública, Universidad de Pittsburgh

Pittsburgh, 16 de noviembre (TheConversation).- Hay cuestiones que me preocupan profundamente como científica de la población y la salud ambiental.

¿Tendremos suficientes alimentos para una población mundial creciente? ¿Cómo atenderemos a más personas en la próxima pandemia? ¿Qué hará el calor con los millones de hipertensos? ¿Los países librarán guerras por el agua a causa de las crecientes sequías?

Todos estos riesgos tienen tres cosas en común: la salud, el cambio climático y una población creciente que, según las previsiones de Naciones Unidas, habrá alcanzado los ocho mil millones de personas en torno al 15 de noviembre de 2022, el doble de la población de hace sólo 48 años.

En mis 40 años de carrera, primero trabajando en la selva amazónica y en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, y luego en el mundo académico, me he encontrado con muchas amenazas para la salud pública, pero ninguna tan inflexible y omnipresente como el cambio climático.

De la multitud de efectos adversos para la salud relacionados con el clima, los cuatro siguientes representan las mayores preocupaciones para la salud pública de una población creciente.

8 billion hopes.

8 billion dreams.

8 billion solutions.

Our planet is now home to 8 billion people.@UNFPA explains how a world that is #8BillionStrong means greater possibilities for people & planet: https://t.co/gktjHSqJ4N pic.twitter.com/mxE4EsHQdi

— United Nations (@UN) November 15, 2022