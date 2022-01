Población mundial es de 7.8 mil millones para el primer día de 2022, calculan en EU

Los Ángeles, 31 de diciembre (La Opinión).– Un cálculo de la Oficina del Censo de Estados Unidos indica que la población del mundo para el primer día de 2022 será de siete mil 800 millones de personas.

Lo anterior representa un aumento de 74 millones de individuos, un 0.9 por ciento más si se compara con el primer día de 2021.

As we prepare to ring in the #NewYear, the Census Bureau today projected the U.S. population will be 332,403,650 on Jan. 1, 2022. Learn more about new U.S. and world population projections on #AmericaCounts. https://t.co/1FR7QmTBhV #HappyNewYear2022 pic.twitter.com/LWtNvNhRFu

