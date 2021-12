El 2022 será un mejor año: AMLO. “Tengo mucha fe en el porvenir”, dice en VIDEO

El Jefe de Estado pidió a la ciudadanía tener “fe en el provenir” he insistió: “Nos va a ir muy bien”.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo/RT).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tiene “mucha fe” en el porvenir y opinó que a México le fue mejor en 2021.

“Este año nos ha ido mejor y el que viene estoy seguro de que va ser mejor. Tengo mucha fe en el porvenir y le deseo a todos los mexicanos, de corazón, de manera sincera, que nos vaya bien que no haya sufrimientos, que hay mucha alegría, mucha felicidad y no olvidar que solo siendo buenos podemos ser felices”, dijo en un video compartido esta tarde en sus redes sociales.

Acompañado de la investigadora Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa, el mandatario llamó a la ciudadanía a buscar la felicidad “siendo buenos”.

“Es muy importante el que nos abracemos todos y hagamos a un lado los odios, los rencores, las malas acciones, hay que pensar que solo siendo buenos podemos ser felices y que la felicidad, como siempre lo digo, no es lo material, o no solo es el dinero, la fama, los títulos”, expuso en la grabación de poco más de cinco minutos.

López Obrador y Gutiérrez Müller grabaron su mensaje en el Jardín de la Emperatriz de Palacio Nacional, frente a un ahuehuete que plantaron hace un año y que les regalaron pobladores de San Salvador Atenco.

En el 2022 deseamos a todas y todos salud y felicidad. Mantengamos inquebrantable la fe en el porvenir. pic.twitter.com/UKK5WKCIqU — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 31, 2021

Beatriz Gutiérrez llamó a dejar poco a poco la pandemia para concentrase en las cosas buenas.

“Yo creo que el 2022 tiene que ser un año en donde vamos dejando atrás esta pandemia porque vienen nuevas cosas, buenas cosas, como también las ha tenido este año”, mencionó

“Nos va a ir muy bien”, insistió el Presidente López Obrador.

LOS DESEOS DE AMLO

Ayer, el Presidente López Obrador aseguró que sus tres deseos para el 2022 son que termine la pandemia, que se fortalezca la grandeza cultural de México y que haya menos pobreza.

“Un deseo es que se termine la pandemia, que ya no se siga padeciendo, sufriendo, por esta pandemia, que no se sigan enfermando, hospitalizando y que no sigan perdiendo la vida, falleciendo seres humanos mexicanos y de otros países del mundo”, dijo durante su última conferencia de prensa del año.

“Mi segundo deseo es que continúe la fortaleza cultural de México, que es lo que siempre nos ha salvado ante calamidades, la grandeza cultural”, agregó.

En ese sentido, insistió en la importancia de que los mexicanos reivindiquen su historia. “Que no olvidemos de dónde venimos, que somos herederos de grandes civilizaciones y que eso es lo que nos da fortaleza e identidad, que no reneguemos de nuestro origen, que el que no sabe y no se siente orgulloso de dónde viene nunca sabrá hacia dónde se dirigirá”, advirtió.

Su tercer deseo, añadió, es que haya menos pobres y que no falten los satisfactores básicos, en especial la alimentación.

“Que nadie padezca de hambre, que se tenga para el estudio, para la salud, para la vivienda, desde luego el trabajo; que el ingreso que alcance para lo indispensable, para lo necesario y básico”, afirmó.