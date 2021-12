La Revocación de Mandato genera choque político inédito entre INE y Ejecutivo federal

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- Una de las principales banderas de campaña de Andrés Manuel López Obrador fue el garantizar la realización de una Revocación de Mandato bajo su idea de que “el pueblo pone y el pueblo quita”. Cumplida la primera mitad de su administración, el momento llegó y si se validan las firmas requeridas, el ejercicio se realizará el 10 de abril de 2022. No obstante, en el cierre de 2021 esta consulta ha llevado a que el Gobierno y el INE —la autoridad encargada de organizar este ejercicio— se hayan confrontado a causa de la falta de presupuesto que alega el órgano electoral.

La promesa está en el número 82 de la lista de 100 compromisos que el Presidente leyó al tomar posesión de su cargo el pasado 1 de diciembre.

Desde entonces y pese a que el mandatario buscaba juntar este proceso con la elección intermedia de 2021, la fecha ha cambiado en parte al retraso del Congreso al aprobar la Ley Federal de Revocación de Mandato. Una vez que esta legislación fue avalada por el Poder Legislativo en septiembre pasado, el Instituto Electoral determinó en sus lineamientos realizarla en marzo del próximo año, pero en noviembre el INE volvió a modificar la cita de la Revocación para el 10 de abril.

La semana pasada el órgano electoral buscó aplazar de nueva cuenta el día de la consulta mediante un acuerdo aprobado por seis de los 11 consejeros, lo cual dio pauta a un conflicto en el que ha intervenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ha dado dos suspensiones temporales —a la presidencia de la Cámara de Diputados y otra a la Consejería Jurídica de la Presidencia— que obliga al INE a seguir con la organización con el presupuesto con el que cuenta.

La postura del INE ha sido criticada por el Presidente, quien ha cuestionado la vocación democrática de este organismo al grado de calificarlo de conservador. López Obrador dijo el día de ayer que la Revocación de Mandato se llevará a cabo sin lugar a duda, una postura en la que se ha mantenido y que va en línea con el llamado que hizo el pasado 22 de diciembre a los gobiernos y ciudadanos para que ayuden al Instituto a organizarla.

El INE por su parte se ha aferrado en señalar que el recorte que aprobó la Cámara de Diputados de 4 mil 900 millones de pesos ha vuelto inviable que se lleve a cabo este ejercicio.

Bajo ese escenario, el INE buscó posponer sin éxito este ejercicio, una decisión que incluso dio pauta a que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, interpusiera una denuncia penal contra los consejeros que aprobaron la suspensión, sobre la cual desistió el miércoles luego de que el órgano electoral denunciara una persecución y de que el propio Presidente considerara excesiva la medida.

Ahora, el ejercicio de Revocación de Mandato tendrá que lidiar al arranque de 2022 con la falta de presupuesto que alega el INE, con la ratificación aún pendiente de las casi 10 millones de firmas que se presentaron para que arranque el proceso y, sobre todo, con la decisión final que tomará la Suprema Corte una vez que reinicie sus labores en la primera quincena de enero.

LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS

De validarse las firmas —las cuales fueron recolectadas del 1 de noviembre al 25 de diciembre pasado— y concretarse el procedimiento en el Instituto Nacional Electoral, la Revocación de Mandato del Presidente se realizará el 10 de abril de 2022.

Está estipulado que el inicio del proceso sólo será a petición de los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de las inscritas en la lista nominal de electores, siempre y cuando la solicitud corresponda a por lo menos 17 entidades federativas. Es decir, se requerirían 2.7 millones de firmas. Y hasta el momento la autoridad electoral sólo ha validado un millón 308 mil 375 firmas, según el reporte que brindó el lunes pasado.

No obstante, el Presidente ha señalado que hasta el momento se han entregado al rededor de 10 millones de firmas, las cuales —de ser aceptadas— superarían el número requerido por el Instituto.

Otro de los puntos a considerar en la Revocación de Mandato es que sólo podrá solicitarse, por una sola ocasión, durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional de quien ostente la titularidad del Ejecutivo Federal por votación popular.

Los críticos consideran que se trata de un ejercicio que no es necesario en estos momentos, aunque el Presidente ha insistido en que es un acto de gran importancia. Incluso le dedicó varios minutos al tema durante su Tercer Informe de Gobierno: pidió no dejar pasar a la derecha a México y dejar un precedente, que sería la revocación de mandato.

“En abril del año próximo, vamos a probar de nuevo qué tanto respaldo tiene nuestra política de transformación; sabremos si vamos bien o no; con la consulta para la Revocación del Mandato, se le preguntará al pueblo, que es el soberano, el que manda, si quiere que yo continúe en la Presidencia o que renuncie. Este ejercicio, este método creado por nosotros, elevado a rango constitucional, no solo resolverá si me voy o me quedo; establecerá además el procedimiento para hacer realidad el principio de que el pueblo pone y el pueblo quita. Es sembrar, establecer en nuestro país un precedente, nada de que me eligieron por seis años y puedo hacer lo que me dé la gana: no”.