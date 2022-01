Scream debuta en taquillas de EU con 30.6 mdd en su fin de semana de estreno

Enero suele ser un periodo tranquilo en la taquilla, pero el aumento de la variante Ómicron en COVID-19 ha alterado aún más los planes de lanzamiento de algunas películas de invierno.

Por Jake Coyle

NUEVA YORK, 17 de enero (AP).— Después de un mes en el no. 1, Spider-Man: No Way Home finalmente ha sido superado en la taquilla. El reinicio de Scream de Paramount Pictures debutó con 30.6 millones en ventas de boletos durante el fin de semana, según estimaciones del estudio el domingo.

Scream, una autodenominada “recuela” que es a la vez la quinta película de la franquicia y un reinicio que presenta un elenco nuevo y más joven, lideró todos los estrenos durante el fin de semana festivo de Martin Luther King Jr. Paramount pronostica que totalizará 35 millones, incluidos los ingresos brutos del lunes. Scream, cuya realización costó unos 24 millones de dólares, sumó otros 18 millones de dólares en 50 mercados internacionales.

Eso hizo un renacimiento sólido para la franquicia slasher consciente de sí misma. Spyglass Media Group, que produjo la nueva película con Paramount, adquirió los derechos de las películas Scream, que alguna vez fueron fuente de ingresos confiable para Miramax Films de Harvey y Bob Weinstein. Este Scream, dirigido por Matt Bettinello-Olpin y Tyler Gillett, fue el primero no dirigido por Wes Craven, quien falleció en 2015 . Cuenta con los miembros originales del elenco de Scream, Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette, junto con las nuevas incorporaciones Melissa Barrera, Jenna Ortega y Jack Quaid.

En particular, Scream es el primer éxito de taquilla en un año en el que Hollywood espera ver un regreso a la estabilidad semanal en los cines. Enero suele ser un periodo tranquilo en la taquilla, pero el aumento de la variante omicron en COVID-19 ha alterado aún más los planes de lanzamiento de algunas películas de invierno.

“Todas nuestras medidas tradicionales indicaban una apertura sólida, pero como le decía a la gente: todavía estamos en esto y es muy difícil determinar qué sucederá realmente”, dijo Chris Aronson, jefe de distribución de Paramount. “Ahora estamos abiertos, la gente ha visto la película y estamos en marcha. Con suerte, esto se convierte en otro componente básico para reconstruir el negocio y devolverlo a una apariencia de normalidad”.

Mientras tanto, Spider-Man: No Way Home cayó al segundo lugar pero siguió subiendo en los libros de récords.

No Way Home recaudó 20.8 millones de dólares en su quinto fin de semana de lanzamiento. Sony Pictures predice que con otros 5,2 millones de dólares en el Día de Martin Luther King Jr., No Way Home alcanzará un total nacional acumulado de 703,9 millones de dólares el lunes, superando a Black Panther y moviéndose al cuarto lugar de todos los tiempos. Eso lo coloca solo detrás de Avatar (760 millones de dólares), Avengers: Endgame (858 millones de dólares) y Star Wars: The Force Awakens (936 millones de dólares). A nivel mundial, No Way Home ha recaudado 1600 millones de dólares.

Sing 2 de Universal Pictures quedó en tercer lugar en su cuarto fin de semana con $8.3 millones durante el fin de semana de tres días. La secuela animada ha recaudado $122,1 millones a nivel nacional y 96.3 millones de dólares a nivel internacional.

Si bien Paramount podría celebrar el debut de Scream, que pospuso la mayoría de sus estrenos principales de 2021 para 2022 (películas que incluyen Top Gun: Maverick y Mission Impossible 7), su desempeño también tipificó las realidades actuales de taquilla. Las películas de superhéroes y las películas de género que atraen a audiencias más jóvenes se han recuperado a niveles cercanos a los previos a la pandemia, mientras que las películas sesgadas por los mayores no lo han hecho.

Scream, que recibió críticas muy favorables (81 por ciento frescas en Rotten Tomatoes) y un B+ CinemaScore del público, obtuvo mejores resultados que la última entrega, Scream 4 de 2011. Esa película se lanzó con 19.3 millones de dólares. La audiencia del nuevo Scream era 42 por ciento menor de 25 años, dijo Sony. Pero cualquier éxito debe basarse en varios datos demográficos, y Scream también atrajo a los fanáticos de las primeras entregas de la franquicia. Alrededor del 23 por ciento de los compradores de boletos tenían más de 35 años.

La única otra película nueva ampliamente estrenada durante el fin de semana fue Belle, el riff de anime aclamado por la crítica de Mamoru Hosoda sobre La Bella y la Bestia. Debutó con 1.6 millones de dólares en mil 326 salas.

Venta estimada de boletos de viernes a domingo en los cines de EU y Canadá, según Comscore.

1. Scream , 30.6 millones de dólares.

2. Spider-Man: No Way Home, 20.8 millones de dólares.

3. Sing 2, 8.3 millones de dólares.

4. El 355, 2.3 millones de dólares.

5. El hombre del rey, 2.3 millones de dólares.

6. Bella, 1.6 millones de dólares.

7. American Underdog, 1.6 millones de dólares.

8. Historia del lado oeste, 948 mil dólares.

9. Pizza de regaliz, 880 mil dólares.

10. The Matrix Resurrections, 815 mil dólares.