“Necesitamos voces diversas”: Óscar Jaenada y Maya Zapata presentan Horario estelar

El thriller periodístico Horario Estelar, la nueva serie de Star+, sigue los pasos de un líder de opinión que se vale de posición para manipular la información a su favor.

Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).- Ramiro del Solar es el rostro de la noticia. El programa de investigación periodística nocturno que encabeza lo mantiene en el mayor ojo público al ser de la preferencia de la gente por la información que revela. Sin embrago, su vida privada permanece en lo oculto.

Cada noche se presenta frente a las cámaras, pero ahora más que nunca necesitara de su mejor cara para desviar los datos frente a la opinión pública e intentar salir impune de la muerte de su amante que tuvo lugar en uno de sus encuentros.

Con esta premisa arranca Horario Estelar, la nueva serie de Star+, protagonizada por Óscar Jaenada y Maya Zapata, que explorará en el papel de los medios y líderes de opinión en la manipulación de la información.

“Es un peonaje que a priori muestra una confianza, una serenidad y un bien hacer, y yo creo que lo que a mí me parece lo atractivo de eso, fue desmontar todo eso, cómo un hecho puede desmontar todo eso y cómo desencaja la cara, incluso el rictus facial es distinto sólo por hechos, pues eso es el trabajo como actor, el transformar, incluso físicamente, a un personaje”, cuenta Óscar Jaenada en entrevista para SinEmbargo.

Sin embargo, todo el crédito no puede ser sólo para Del Solar, junto a él está Julia Torrado, la productora del noticiero que dirige, y que será esa columna vertebral en la ética con la que se debe hacer el periodismo.

“Es una mujer libre en muchas formas, no hay una etiqueta que pueda describirla, no hay un ‘cajoncito’ donde la puedas poner. Es una mujer de principios muy claros, de valores muy firmes, y tiene un principio de ética con el que ella intenta moverse en la vida, en su trabajo. No le sale aveces, como lo vamos a ver, pero precisamente las relaciones humanas nos ponen en jaque estas cosas de las que estamos tan seguros a veces, y a las mujeres diría que nos pasan un poquito más justo por las relaciones que tenemos con las personas a las que amamos”, destaca la actriz.

Ramiro del Solar se vale de su posición para contar “su verdad”. La muerte de su amante Alexia Valle (Pamela Almanza), y también una reconocida deportista, está en la mira de todo un país, y él no dejará que un sólo detalle se le escape y manche su imagen, y la manipulación de la información es un recurso al que recurre para salvarse.

La vía por la que se vale este personaje no es tan alejado de la realidad para Óscar Jaenada, quien apunta que en una crisis informativa como la que estamos viviendo, ésta tiene gran cabida sobre todo en voz de los líderes de opinión:

“¿Qué seleccionan para contar? Información hay muchísima. Yo me encuentro que lo te cuentan es que ‘Han subido el precio de los yates’, ¿pero eso a quién le interesa? No están contando la información que tú necesitas saber, necesitas saber que te atienda antes el medico, que te llegue para fin de mes, no las jilipolleces que marcan la diferencia o la distancia que hay entre la calle o la información, entre quien cuenta la información y quien recibe esa información, creo que hay desfase”.

“Del mar de noticias, cogen lo que les interesa, eso ya es manipulación mediática, eso ya no es información, que tiene que estar siempre. Creo que esa selección de lo que debemos contar es lo que provoca esta manipulación mediática”, agrega.

Para Maya Zapata, la posición de poder que tiene algunas personas, les permite abusar de la desinformación:

“En este caso es una persona que tiene principios y valores y de repente se da la vuelta la camiseta. La verdad es que hoy la crisis de información, y eso es lo que intenta también mostrar la serie, depende mucho de quienes somos, de nuestra creencias, de una derecha cada vez más recalcitrante, de un pueblo que cada vez necesita cada vez más revelar sus corrupciones, y las cosas que no son ciertas, pero es verdad, que hay mucha gente que cree firmemente en un líder de opinión y le otorga responsabilidad muy importante que afecta su criterio”.

El thriller periodístico muestra cómo la voz de Ramiro del Solar parece volverse la única apta para informa el caso aunque pasa por encima de la verdad, una muestra de la crisis informativa que se vive hoy en día, y de la que apuntan, cómo son unas cuentas voces las que se permiten ser escuchadas.

Ante esta problemática, los actores apuntan a una mayor diversidad de personajes que logren contrastar la información que nos rodea:

“Yo creo que un líder de opinión hoy en día se ha globalizado. Antes había un líder de opinión para según cada campo. Yo creo que ahora dejamos toda la confianza o toda la opinión al mismo líder. Eso es lo que veo y lo que me cuesta, ‘ese tipo, esa tipa, es lo que me creo’, ¡hostia! Eso me parece un pensamiento muy antiguo y sobre todo muy absurdo porque el tiempo ha cambiado, la información ha cambiado, el sistema cambiado, tienes que darte cuenta que el engaño cada vez es mayor”, señala Óscar Jaenada.

La actriz Maya Zapata apela por la pluralidad de voces:

“Necesitamos escuchar voces diversas para tomar una opinión propia, confiar en las personas, necesitamos confiar más en nuestra propia inteligencia, en lo que la vida y la propia experiencia nos tiene por enseñar, invalidar lo que sabemos como reto, porque nuestras experiencias lo han hecho saber, y solamente escuchar las otras voces como confirmación, pero no en una forma vertical, sino teniendo una relación más horizontal con las personas independientemente el lugar que ocupamos en el sistema. Necesitamos reconocernos como personas inteligentes, y nuestras experiencias tienen un valor importante”.

La nueva producción de Star+ es una ficción que invita seguir su relato a través de 10 episodios, ya disponibles en la plataforma, que hará a los espectadores cuestionarse sobre agenda de los medios y el complejo entramado que la atraviesa.

“Yo creo que no solo hay entretenimiento, también metemos un pellizquito realista para el espectador se cuestione muchas cosas”, destaca Jaenada.

La serie Horario Estelar cuenta además con las actuaciones de Dominika Paleta (Bernarda Díaz), Ela Velden (Jimena del Solar), Pamela Almanza (Alexia Valle) y Alejandro Camacho (Salvador Lima).