Sequía y ola de calor obligan a fábricas hidroeléctricas a racionar energía en China

Por Joe McDonald

BEIJING, 17 de agosto (AP).— Varias fábricas en el suroeste de China cerraron después de que las represas utilizadas para generar energía hidroeléctrica se vieran sin agua suficiente debido a una sequía que va a peor, una nueva complicación económica, mientras el Presidente Xi Jinping prepara el terreno para prolongar su mandato.

Varias firmas de la provincia de Sichuan, entre las que había fabricantes de paneles solares, cemento y fertilizantes, cerraron o redujeron su producción tras recibir orden de racionar la energía durante hasta cinco días, según reportaron medios el miércoles. El nivel de agua en los embalses había bajado al tiempo que subía la demanda de energía para aire acondicionado debido a las abrasadoras temperaturas.

“Dejen la energía para el pueblo”, decía una orden del Gobierno provincial con fecha del martes.

Los cierres aumentaban los desafíos para el Partido Comunista, mientras Xi, el líder más poderoso de país en décadas, se preparaba para intentar romper la tradición y otorgarse un tercer mandato de cinco años como líder en una reunión en octubre o noviembre.

El crecimiento de la producción fabril y de las ventas minoristas se debilitaron en julio, un revés para la recuperación económica china después de los cierres en Shanghái y otros centros industriales a finales de marzo para combatir brotes del virus.

La economía creció apenas un 2.5 por ciento respecto al año anterior en la primera mitad de 2022, menos de la mitad que el objetivo oficial anual del 5.5 por ciento.

Zonas del centro y el norte de China tomaron medidas de emergencia para asegurar los suministros de agua potable, ya que en verano había llovido la mitad de lo normal. La agencia oficial de noticias Xinhua dijo que se había llevado agua en camiones de bomberos a dos pueblos sin agua cerca de Chongqing, en el suroeste.

Cientos de miles de hectáreas de cosechas en el centro y el norte de China se han marchitado debido a la falta de agua y a las altas temperaturas, según el Gobierno. Algunas zonas han dado por perdida la cosecha de verano.

La agencia meteorológica ha advertido que la temperatura podría alcanzar los 40 grados Celsius en algunas zonas.

En Sichuan, donde viven 94 millones de personas, el agua en las represas ha caído en casi la mitad este mes, según el Departamento Provincial de Economía y Tecnologías de la Información de Sichuan.

Una filial de Guoguang Co., Ltd. que produce pesticidas y fertilizantes cerró desde el lunes y al menos hasta el sábado, según un anuncio de la compañía presentado en la bolsa de Shenzhen.

This monster heat wave in China is getting worse day by day

Today 81 records fell,the highest was 44.4C at Fengjie. New all time provincial record for Sichuan with 43.4C at Qu

Some stations beat and rebeat their all time highs more than a dozen times and this will just get worse pic.twitter.com/TpKGbjRkQy

— Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) August 15, 2022