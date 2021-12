Ómicron es más fuerte que Delta ante la vacuna de refuerzo, alerta Imperial College

Londres, 17 dic (EFE/RFI).- Un modelo clínico difundido este viernes sugiere que la eficacia de las vacunas de refuerzo contra la COVID-19 provocada por Ómicron baja respecto a la variante Delta, aunque aún ofrecen una protección alta ante la enfermedad.

Respecto a los pinchazos adicionales, el citado modelo clínico estima que después de dos dosis y la de refuerzo hay una reducción de 4.5 veces en los niveles de anticuerpos neutralizantes contra Ómicron respecto a Delta.

Para este trabajo, analizaron tres escenarios y en el peor, supusieron que la eficacia de las vacunas decae al mismo ritmo después del pinchazo de refuerzo que tras las dos dosis.

⚠️ NEW: the risk of reinfection with #Omicron is 5.4 times greater than the #Delta variant.

Omicron evades immunity from past infection or two vaccine doses, our #COVID19 response team says.

Read more 🔽 https://t.co/N4DvEcrl3o

— Imperial College (@imperialcollege) December 17, 2021