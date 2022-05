VIDEO: Musa Yamak, boxeador turco, muere de un infarto durante una pelea

Por Jorge Hernández

Los Ángeles, 18 de mayo (LaOpinión).- Musa Yamak, un boxeador de 38 años, perdió la vida sobre el cuadrilátero este fin de semana, cuando sufrió un infarto mientras peleaba contra el ugandés Hamza Wandera.

Los hechos sucedieron en Graching, una localidad muy cercana a Múnich, en Alemania, donde se realizó la función en la que al inicio del tercer round, el pugilista nacido en Turquía y nacionalizado alemán, cayó a la lona mientras estaba alejado de su rival y perdió la vida.

En el video que circula en Internet, se aprecia que Yamak empieza a sentir malestar, ya que parece mareado y se inclina un poco, mientras el réferi tiene detenida momentáneamente la pelea; luego se incorpora, sacude un poco la cabeza y decide recostarse boca abajo sobre el ring, pero se ve que a unos centímetros de la lona su cuerpo se desploma.

RIP to Musa Yamak who unfortunately passed away after suffering a heart attack during his fight with Ugandan veteran Hamza Wandera

Yamak tried to come out for the 3rd round, but suddenly fell down and could not regain consciousness

Thoughts and prayers go out to his family pic.twitter.com/5ZbaSYXyev

— The Boxing Lowdown (@boxing_lowdown) May 17, 2022