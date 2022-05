El judoca David Alejandro Gómez Flores muere tras competir en la Universiada Nacional

Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).- El atleta mexicano de judo David Alejandro Gómez Flores, representante de la Universidad de Guadalajara, falleció este sábado a causa de un paro cardiorrespiratorio luego de haber concluido la competencia individual en la división de más de 100 kilogramos durante la Universiada Nacional en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Universidad de Guadalajara dio a conocer la noticia a través de un comunicado en el que se apunta que Gómez Flores “recibió RCP por parte del personal médico que se encontraba en la sede de dichas competencias”.

De acuerdo con la información difundida por el doctor Armando Tonatiuh Mondragón Rodríguez, médico especialista de los equipos deportivos de la Universidad de Guadalajara, el estudiante de la licenciatura en Administración de las Organizaciones comenzó a marearse durante el evento deportivo.

“Se empezó a marear, a sentirse mal. Se sentó. Le dijo al árbitro que parara, quiso incorporarse nuevamente, no pudo, y ahí es cuando entramos nosotros y ahí cayó en paro […] No hubo un golpe, no hubo un evento que desencadenara eso”, apuntó el doctor Gómez a la hora de explicar cómo sucedieron los hechos.