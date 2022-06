Ricardo Monreal ya no está en Morena

https://www.youtube.com/watch?v=OdkVVX4Ysd0

Acostumbrado a tensar la cuerda, casi hasta reventarla, y siempre dispuesto a caminar en el filo de la navaja, Ricardo Monreal Ávila ya no está en Morena. Él lo sabe y la mayoría lo intuye, aunque hasta ahora siga siendo el coordinador de los legisladores de ese partido en el Senado de la República.

Monreal Ávila estará en la boleta electoral para Presidente de la República en el 2024. Lo que todavía no se define es si será abanderado de una coalición de toda la oposición o sólo de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

El PRI probablemente tendrá que competir solo y hundirse, atado a la mala fama de su dirigente nacional Alejandro Moreno, alias “Alito”, sobre todo si el tricolor pierde en 2023 la joya de la corona, la gubernatura del Estado de México.

Si así sucediera, Movimiento Ciudadano se sumaría a la coalición opositora como tercera fuerza política nacional, pero con la aspiración de arrebatarle el segundo lugar en el escenario político del país al Partido Acción Nacional.

EL DESENCANTO

Marginado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador de la lista de potenciales precandidatos que mencionó en su conferencia mañanera del 5 de julio del 2021, el Senador Ricardo Monreal Ávila dijo no sentirse ni lastimado ni ofendido por la exclusión de su nombre, cuando el mandatario tabasqueño estimuló las aspiraciones presidenciales de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Tatiana Clouthier, Esteban Moctezuma y Rocío Nahle.

“Yo estoy muy sereno, muy tranquilo porque me parece que la sucesión anticipada no le ayuda al País”, explicó Monreal Ávila a Grupo Reforma un día después, el 6 de julio del 2021.

El lunes 13 de junio del 2022, un día después de un mitin en Toluca, Estado de México, donde sólo fueron invitados los precandidatos presidenciales Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubón y Adán Augusto López Hernández, el Senador Monreal puntualizó que podrían abonar el terreno para la ruptura.

1.- En el Senado de la República dijo a periodistas: “Antes era opositor integrante de Morena, hoy lo soy también dentro de Morena, así me han colocado los dirigentes del partido; pero yo lo que les envío es un mensaje a los militantes y a los simpatizantes: no voy a declinar, voy a luchar y voy a estar en las boletas, cuando la ley lo permita. No voy a sucumbir y tampoco voy a aceptar estas exclusiones que lastiman a la militancia y a quienes aspiramos a un proceso equitativo, con reglas claras y piso parejo”.

2.- Agregó Monreal Ávila: “Sostengo, con toda ecuanimidad y ponderación, que las encuestas que realiza, o que realizará el Partido, no garantizan ni transparencia, ni seguridad, ni imparcialidad, ni equidad. Yo no creo en ese tipo de encuestas que realiza el Partido; tampoco el Partido cree, dado que en el pasado fue el INE quien organizó las encuestas para que el actual dirigente del Partido fuera electo (…) yo no estoy a favor de las encuestas, porque he sido víctima de ellas, porque no creo en las encuestas que hace el partido, son susceptibles de manipulación y de acomodar los intereses a los que se les ordenen”.

3.- Sobre los actos anticipados de campaña expresó: “Soy de las personas que piensa que no será violando la ley como honraremos la democracia y las mejores prácticas políticas. Para mí no es adecuada la utilización de recursos públicos, para las promociones personalizadas de manera anticipada”.

Agregó: “Yo vi ayer camiones, espectaculares, letreros, playeras; todo un operativo que nadie puede negar que sean actos anticipados de campaña (…) Eso, en el caso de que hubiese una denuncia, lo califica el INE y luego el Tribunal”.

Insistió Monreal: “Yo no voy a denunciar a nadie, quiero llevar la fiesta en paz. Son compañeros del Movimiento y me vería muy mal denunciar a un compañero por estas infracciones. Yo no lo voy a hacer, como no estoy haciendo actos previos”.

1998: PRIMERA RUPTURA

“El Diputado priista Ricardo Monreal exigió ayer que se reponga el procedimiento para la elección del candidato del PRI al Gobierno de Zacatecas a fin de que se le permita participar, y advirtió que, de lo contrario, replanteará su permanencia en ese instituto político al que sirvió durante 20 años”, publicó el periódico El Norte, de Monterrey, el 3 de febrero de 1998.

La nota de El Norte agregaba que Monreal Ávila había sostenido conversaciones con las dirigencias de otros partidos, entre ellos el PRD y el PT, sobre la posibilidad de que lo postularan a la gubernatura zacatecana.

“Por cualquier partido se las gano; tengo el voto de los campesinos”, alardeó el entonces Diputado cenecista, al final de la conferencia.

Cuatro días después, el 7 de febrero de 1998, el consejo estatal del PRD acordó por unanimidad postular a Ricardo Monreal como candidato al Gobierno de Zacatecas y sumarse, con ello, a la alianza ciudadana por “la dignidad y la democracia” convocada por el expriista. El lunes 6 de julio de 1998 el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas confirmó la victoria de Ricardo Monreal Ávila, candidato del PRD a la Gubernatura.

PRIMER AMAGO

“El aún morenista Ricardo Monreal coquetea con el Frente Ciudadano por México en pos de la candidatura a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México”, publicó en su portada el martes 24 de octubre del 2017 el periódico Reforma.

El entonces Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, Ciudad de México, estaba inconforme porque el partido que presidía Andrés Manuel López Obrador había decidido postular para Jefa de Gobierno a Claudia Sheinbaum.

En entrevista con Grupo Reforma, y a pregunta expresa sobre si aceptaría que el Frente, conformado por el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano lo nombrara candidato, respondió: “Es probable, pero no lo han hecho”.

Al admitir que podría encabezar el Frente Opositor en la Ciudad de México, Monreal declaró que su adversaria no sería Claudia Sheinbaum, sino Andrés López Obrador, porque su imagen estaba muy arraigada en la Ciudad de México.

En compensación y para evitar que se fuera a la oposición, Ricardo Monreal fue postulado candidato al Senado para los comicios del 2018.

SEGUNDO AMAGO

El reciente 7 de junio del 2022 Monreal Ávila declaró: “Soy el más preparado. Sería el Presidente de la reconciliación nacional, el Presidente que logre que todos los sectores caminemos en torno a la fortaleza de la nación”, según publicó el periódico El Financiero.

El Senador zacatecano ya se fue de Morena, pero todavía no se lo informa, oficialmente, a la dirigencia de su partido.

En la página 124 del libro La Disputa por México, de los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, publicado por la editorial Harper Collins el pasado abril del 2022, Monreal Ávila hace declaraciones que reflejan sus más íntimos deseos.

En la entrevista, realizada el 17 de diciembre del 2021, reflexiona Ricardo Monreal: “Yo visualizo el 2024 sólo en dos bloques, dos candidatos. Un candidato de PRI-PAN-PRD, incluso MC. Algunos lo ubican en una tercera fuerza política, yo no creo eso. Yo creo que va a estar al final MC en este gran bloque, porque lo que MC quiere es ganarle al Presidente de la República la Presidencia. Ya es un asunto casi personal, de construir una fuerza que le dispute al Presidente López Obrador su fuerza en Morena y por eso Movimiento Ciudadano ha actuado con inteligencia, pero al final va a ser parte de ese bloque”.

Agrega en su plática con Delgado y Páez: “En esta intermedia no, ni en la anterior, van a caminar solos como partido, pero en la de 2024 por supuesto que va a ser un solo bloque y lamentablemente para ellos, a pesar de que tienen muchas personalidades. Como decía un panista -agrega Monreal- muy avezado en estos temas: ‘No puede ser uno tatuado de nuestros propios partidos’, es decir, no un priista, no un panista, no un perredista. O sea, tiene que ser, fíjense ustedes qué extraño y qué paradójico, tendrá que venir de fuera. Me lo acaba de decir un grupo de panistas inteligentes”.

Muy amigo de Dante Delgado Rannauro, fundador, jefe y dirigente de Movimiento Ciudadano, Monreal Ávila tiene clara la senda que podría recorrer el partido naranja, actor clave para la coalición opositora en los comicios del 2024 y plataforma de salvamento del Senador zacatecano.

Hay una página que se repite en la historia: del tamaño de la abyección, del sometimiento de una persona a otra, de sus promesas o juramentos de presunta lealtad, es la dimensión de su ambición. Y está claro que en toda desmesurada ambición se incuba el germen de la traición.

Pedro Mellado Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/pedromellado Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace más de tres décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Es profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.