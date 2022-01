Autoridades de EU son demandadas por falta de transparencia en datos sobre migración

CAMBRIDGE, Massachusetts, EU, 19 de enero (AP).— Una clínica de abogados afiliada a la Universidad de Harvard demandó a las autoridades migratorias estadounidenses por negarse a divulgar datos sobre el uso del confinamiento solitario en sus centros de detención para migrantes.

El Programa de Clínica Legal para Inmigrantes y Refugiados de Harvard dijo en una demanda presentada en un tribunal federal de Boston que pidió la información al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), y que luego de más de cuatro años ninguna de esas agencias ha cumplido totalmente.

La agrupación con sede en Cambridge dijo que defensores de los migrantes han expresado inquietudes sobre el uso de confinamiento solitario contra poblaciones inmigrantes vulnerables, como personas LGBTQ o los que tienen incapacidades.

“Es esencial que obtengamos estos documentos para garantizar que el DHS no esté continuando prácticas dañinas”, añadió.

La clínica dice que presentó tres pedidos de información amparados en la Ley de Libertad de Información en 2017, específicamente para datos sobre el uso del confinamiento solitario de inmigrantes con discapacidades, enfermedades mentales u otras vulnerabilidades.

La clínica dice que el ICE le indicó en 2018 que ubicó los datos relevantes, pero que hasta ahora no los ha entregado.

For over four years, DHS and ICE have failed to fully comply with the Freedom of Information Act requests our program submitted regarding the use of solitary confinement in immigration detention. So we filed a lawsuit. (1/6) https://t.co/3kGBQX1b9F pic.twitter.com/tFdaNz512m

— HLS_Immigration (@HLS_Immigration) January 13, 2022