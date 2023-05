La Liga árabe celebra su cumbre anual en Arabia Saudí con la asistencia de Zelenski

Por Bassen Mroue

Yeda, Arabia Saudí, 19 de mayo (AP) — Los líderes árabes, a los que se unió el Presidente de Siria, Bashar Assad, por primera vez en más de una década, celebraban el viernes su cumbre anual en Arabia Saudí con la vista puesta en Sudán y en otros conflictos, y la visita por sorpresa del Presidente de Ucrania.

La cumbre coincide con los esfuerzos diplomáticos regionales del príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, que tienen el mismo vigor con el que previamente había enfrentado al adinerado reino con su archienemigo Irán y sus enlaces regionales.

En los últimos meses, Arabia Saudí ha restablecido los lazos diplomáticos con Irán, trata de poner fin a la guerra que libra desde hace años contra los rebeldes respaldados por Teherán en Yemen y ha liderado la iniciativa para el regreso de Siria a la Liga Árabe, 12 años de la suspensión de su membresía por la sangrienta represión de Assad contra las protestas de la Primavera Árabe.

Los saudíes se han ofrecido incluso a mediar entre Ucrania y Rusia tras la negociación de un acuerdo para un intercambio de prisioneros el año pasado.

La televisora estatal saudí emitió imágenes de la llegada de Zelenski al aeropuerto con su habitual vestimenta de aspecto militar y de la recepción que le ofrecieron las autoridades saudíes a pie de pista.

El líder ucraniano dijo que intervendrá en la cumbre de Yeda y que expondrá el trato que reciben los musulmanes tártaros que viven en la península de Crimea, anexionada por Rusia. La visita coincide con una serie de viajes al extranjero del mandatario, quien hasta ahora había visitado sobre todo naciones aliadas.

Arab leaders have been joined by Syrian President Bashar Assad for the first time in more than a decade at an Arab League summit in Saudi Arabia. The gathering in the Red Sea city of Jeddah is focusing on fighting in Sudan and other crises. By @bmroue. https://t.co/Ws5zZFA8j5

