Peso mexicano suma segunda sesión de ganancias con la mirada en Europa

El peso cerró la sesión de este lunes con una apreciación de 0.31 por ciento frente al dólar, logrando un cambio de 20.47 pesos por dólar.

Por Ileana García Mora

Ciudad de México, 19 de julio (Investing.com).– El inicia la jornada de este día, martes 19 de julio, con ganancias, siendo esta la segunda sesión de avances consecutivas después de semanas de pérdidas.

A las 05:55 horas, el peso mexicano cotizaba en 20.32 unidades por dólar, lo que representa una apreciación de 0.63 por ciento, de acuerdo con la cotización en tiempo real disponible en Investing.com.

La moneda local cerró la sesión de este lunes con una apreciación de 0.31 por ciento, logrando un nivel de 20.47 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 20.3314 y un máximo de 20.5640 pesos.

ATENCIÓN EN EUROPA

La atención estará puesta en Europa, primero, por la decisión de del jueves, en donde el banco central subirá la tasa de interés por primera vez en una década; el consenso espera un incremento de 50 puntos base. La conferencia de su presidenta, Christine Lagarde, será clave para descifrar los siguientes pasos del organismo.

Y, por otro lado, los eventos políticos que están ocurriendo en el Viejo Continente acaparan la atención de los mercados, por lo que no se descartan implicaciones para la moneda mexicana.

“Si terminan resolviéndose a favor o en línea con lo esperado, el peso podría seguir recuperando terreno y recortando parte de las pérdidas de semanas previas y, viceversa”, comenta Jorge Gordillo Arias, director de Análisis Económico y Financiero de CiBanco, en un reporte editorial.

FED LA SEMANA QUE VIENE

El turno de la Reserva Federal será la semana próxima, 27 de julio, en donde se espera otro incremento a la tasa de 75 puntos base tras su .

Los inversores también estarán atentos al para buscar pistas sobre los próximos movimientos en materia de política monetaria en los Estados Unidos, en momentos de elevada inflación.

Otros factores que impactarán el desempeño del peso mexicano, y en general de los mercados financieros, serán los temores a una posible la recesión y los resultados de las empresas en el segundo trimestre del 2022.

