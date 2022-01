Bill Gates advierte de futuros virus más letales; pide mayor financiación en vacunas

Ciudad de México, 20 de enero (RT).- El magnate del software Bill Gates advirtió sobre futuros virus que podrían ser más letales que la COVID-19, e instó a los países más ricos a que aumenten la financiación de vacunas a fin de prepararse para brotes potencialmente catastróficos.

Con esos comentarios acompañó este martes el anuncio de un nuevo compromiso de 150 millones de dólares, provenientes de la Fundación Bill y Melinda Gates, que recibirá la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), con el objetivo de ayudar al “desarrollo de vacunas seguras y efectivas contra las variantes emergentes del coronavirus” y de preparase para futuras grandes crisis sanitarias.

In partnership with @wellcometrust, we're each committing $150M to @CEPIvaccines to advance vaccine research and delivery. pic.twitter.com/mjbb3oXeTs

— Gates Foundation (@gatesfoundation) January 19, 2022