FOTOS: Hallan uno de los mayores arrecifes de coral sanos del mundo en Tahití

París, 20 ene (EFE).- Una misión de científica para cartografiar el océano apoyada por la Unesco ha descubierto frente a las costas de Tahití (Polinesia Francesa) uno de los mayores arrecifes de coral sanos del mundo, a una profundidad de entre 30 y 65 metros.

Se trata de un descubrimiento muy inusual porque, hasta ahora, la gran mayoría de los arrecifes de coral conocidos se encuentran a una profundidad de hasta 25 metros, por lo que es muy probable que haya arrecifes de gran tamaño, a más de 30 metros de profundidad, en la “zona crepuscular” del océano que desconocemos.

A scientific research mission supported by @UNESCO has discovered one of the world's largest coral reefs off the coast of Tahiti.

This highly unusual discovery is a great leap forward for #science!

Read more about @AlexisRosenfeld's #1Ocean project: https://t.co/l3RBzo9QRR pic.twitter.com/XuW9CpXTDc

— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳😷 (@UNESCO) January 20, 2022