The Batman revela un nuevo adelanto en el NBA All Star Weekend 2022

El Bruce Wayne de Robert Pattinson cerró con broche de oro el evento deportivo NBA All Star Weekend 2022.

Ciudad de México, 20 de febrero (AS México).- El NBA All Star Weekend 2022 ha finalizado esta misma madrugada, después de dos días en los que los amantes del baloncesto han podido disfrutar viendo a los mejores jugadores del mundo. Sin embargo, el broche de oro no lo ha puesto una canasta, sino Bruce Wayne (Robert Pattinson), que ha decidido descender desde los cielos de Cleveland para compartir un nuevo e intenso tráiler de The Batman, la esperada película, en las pantallas de la ciudad.

“Creo que esta película tiene probablemente al Batman más aterrador que se ha hecho, porque la idea de lo que hace Batman es aterradora. Es una historia de detectives, una película de acción y un thriller psicológico”, comentaba el director de la película, Matt Reeves, el pasado mes de diciembre.

¿Qué podemos esperar de The Batman? El siguiente fragmento de la sinopsis oficial dice lo siguiente: “Cuando un asesino se dirige a la élite de Gotham con una serie de maquinaciones sádicas, un rastro de pistas crípticas envía al Mejor Detective del Mundo a una investigación en los bajos fondos, donde se encuentra con personajes como Selina Kyle, alias Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot, alias el Pingüino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) y Edward Nashton, alias el Acertijo (Paul Dano). A medida que las pruebas empiezan a acercarse a casa y la escala de los planes del autor se hace evidente, Batman debe forjar nuevas relaciones, desenmascarar al culpable y hacer justicia al abuso de poder y la corrupción que durante mucho tiempo ha asolado Gotham City”.

"I can't believe what I'm seeing" 👀 The Batman trailer dropping at #NBAAllStar pic.twitter.com/4CJ5n4MBu2 — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 20, 2022

El estreno de The Batman en los cines de todo el mundo tendrá lugar el próximo 4 de marzo.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS México. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.