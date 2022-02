Agente de modelos cercano a Jeffrey Epstein es hallado muerto en cárcel francesa

Las víctimas de su presunto abuso describieron conmoción y consternación de que el hombre de 75 años, un conocido cazatalentos de modelos en las décadas de 1980 y 1990 que dirigió diferentes agencias en París y Nueva York, nunca enfrentará un juicio.

Por Angela Charlton

PARÍS, 20 de febrero (AP).— Un agente de modelos que era cercano al caído en desgracia financiero estadounidense Jeffrey Epstein fue encontrado muerto el sábado en su celda de una cárcel francesa, donde estaba detenido en una investigación sobre violación y tráfico sexual de menores, según la oficina del fiscal de París.

La policía de París está investigando la muerte de Jean-Luc Brunel en la histórica prisión de La Sante en París, dijo la oficina del fiscal.

Las víctimas de su presunto abuso describieron conmoción y consternación de que el hombre de 75 años, un conocido cazatalentos de modelos en las décadas de 1980 y 1990 que dirigió diferentes agencias en París y Nueva York, nunca enfrentará un juicio. Calificaron su muerte como un doble golpe después de que Epstein se suicidara en 2019 en una cárcel de Manhattan mientras esperaba cargos por tráfico sexual.

Los abogados de Brunel sugirieron el sábado que él también se suicidó. En un comunicado, describieron su “angustia” por su encarcelamiento y sus reiteradas solicitudes de liberación provisional de la prisión.

“Jean-Luc Brunel nunca dejó de declarar su inocencia”, dijeron. “Su decisión no estuvo guiada por la culpa, sino por un profundo sentimiento de injusticia”.

Los abogados no hicieron más comentarios sobre lo sucedido y no estaba claro si la cárcel tenía medidas de prevención del suicidio.

Brunel fue detenido en el aeropuerto Charles de Gaulle de París en 2020 como parte de una amplia investigación francesa desatada por los cargos de tráfico sexual de Estados Unidos contra Epstein . Un compañero frecuente de Epstein, Brunel fue considerado central en la investigación francesa sobre la supuesta explotación sexual de mujeres y niñas por parte del financiero estadounidense y su círculo. Epstein viajaba a menudo a Francia y tenía apartamentos en París.

Una de las principales acusadoras de Epstein, Virginia Roberts Giuffre, ha alegado que Brunel procuró mujeres, algunas de ellas menores de edad, para tener relaciones sexuales con Epstein y otras personas adineradas, atrayéndolas con promesas de trabajo como modelo.

Varias mujeres que se identificaron como víctimas han hablado con la policía desde que comenzó la investigación francesa en 2019 y, en ocasiones, expresaron su frustración por la lentitud de la investigación.

Una de ellas, Thysia Huisman, dijo el sábado que la noticia de la muerte de Brunel la dejó “conmocionada”.

“Me enoja, porque he estado peleando durante años”, dijo a The Associated Press Huisman, una ex modelo holandesa que le dijo a la policía que Brunel la drogó y la violó cuando era adolescente. “Para mí, el final de esto fue estar en la corte. Y ahora todo ese final, que ayudaría a formar el cierre, me lo quitan”.

Una abogada que representa a Huisman y otras víctimas, Anne-Claire Le Jeune, dijo que otras mujeres involucradas en el caso sienten lo mismo.

“Gran decepción, gran frustración de que (las víctimas) no obtendrán justicia”, dijo a The AP.

Expresó dudas de que la investigación condujera a un juicio, porque Brunel era tan central en el caso. También expresó su preocupación de que la muerte de Brunel signifique que sus acusadores no obtendrán ningún reconocimiento oficial de su condición de víctimas.

“Reconstruirte (después del abuso), ese es uno de los pasos esenciales”, dijo Huisman.

Expresó su esperanza de que la muerte de Brunel no disuada a las mujeres de seguir denunciando los abusos. La investigación, junto con un creciente reconocimiento de la conducta sexual inapropiada en Francia, ha “liberado a las mujeres para hablar de ello”, dijo. “Es un paso difícil que requiere mucho coraje y fuerza”.

Brunel también fue nombrado en documentos judiciales de EU. El portavoz de los fiscales que acusaron a Epstein en Nueva York se negó a comentar sobre la muerte de Brunel.

Para Giuffre y otras víctimas, la noticia de la muerte de Brunel fue “devastadora”, según un comunicado de su abogada, Sigrid McCawley.

La misma Guiffre tuiteó: “El suicidio de Jean-Luc Brunel, quien abusó de mí y de innumerables niñas y mujeres jóvenes, termina otro capítulo. Estoy decepcionado de no haber podido enfrentarlo en un juicio final para hacerlo responsable, pero estoy satisfecho de haber podido testificar en persona el año pasado para mantenerlo en prisión”.

McCawley dijo que la muerte de Brunel no puso fin a la búsqueda de justicia.

“Para las mujeres que se han puesto de pie y han pedido responsabilidades a las fuerzas del orden de todo el mundo, no se trata de cómo murieron estos hombres, sino de cómo vivieron y el daño que causaron a tantos. La lucha para buscar la verdad y la justicia continúa”, dijo McCawley.

El príncipe Andrés de Gran Bretaña accedió recientemente a resolver un caso en el que Giuffre lo acusó de abuso sexual cuando ella tenía 17 años . Guiffre dice que Epstein le proporcionó a Andrew, cargos que Andrew niega. El acuerdo, en el que Andrew acordó hacer una donación sustancial a la caridad de Giuffre, evita un juicio.