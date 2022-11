El actor Jason David Frank, quien dio vida al Power Ranger verde, muere a los 49 años

Madrid, 20 de noviembre (Europa Press).- Jason David Frank, el actor y experto en artes marciales conocido por dar vida al Power Ranger verde, ha muerto a los 49 años.

“Desafortunadamente, es cierto” confirmó el representante del actor en declaraciones a TMZ en las que pidió “respeto” y “privacidad” para su familia y amigos durante “este horrible momento en el que lidiamos con la pérdida de un ser humano tan maravilloso”.

Thank you for making my childhood awesome Jason David Frank. RIP pic.twitter.com/RVBhdc7Tq7

— AC (@Sub_Zer01996) November 20, 2022