Esposa de Dani Alves comparte mensaje luego de detención del futbolista brasileño

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 21 de enero (ASMéxico).- La modelo Joana Sanz, esposa del futbolista Dani Alves, emitió un primer mensaje, después de que los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunciaron su desvinculación del club, pues actualmente el brasileño se encuentra detenido en Barcelona, España.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Sanz compartió un mensaje, en el que pidió a los medios de la dejaran vivir en privado la situación a la que se está enfrentando, pues, además de lo ocurrido con Alves, también destaca que la semana pasada sufrió la pérdida de su mamá.

“Pido, por favor, a los medios de comunicación, que están por fuera de mi casa, que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido”, expresó la también influencer.