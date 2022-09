La Fiscalía de NY demanda a Trump y a 3 de sus hijos por presuntos delitos fiscales

Madrid, 21 Sep. (EUROPA PRESS).- La Fiscal General de Nueva York, la demócrata Letitia James, ha presentado este miércoles una demanda contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y tres de sus hijos —Donald, Eric e Ivanka— por presuntos delitos fiscales dentro de la Organización Trump.

Según ha detallado James en una demanda de más de 200 páginas, el exmandatario y sus hijos estarían presuntamente involucrados en un fraude expansivo, que duró más de una década y afectó a todos los niveles de la Organización, y del que el propio Trump se lucró.

Today, I filed a lawsuit against Donald Trump for engaging in years of financial fraud to enrich himself, his family, and the Trump Organization.

There aren't two sets of laws for people in this nation: former presidents must be held to the same standards as everyday Americans.

— NY AG James (@NewYorkStateAG) September 21, 2022