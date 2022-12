Indígena nahua, violada y arrestada 3 años en Guerrero por abortar, logra su libertad

Por Lourdes Chávez

Chilpancingo, Guerrero, 21 de diciembre (ElSur).– Aurelia García Cruceño, la joven nahua acusada por homicidio en razón de parentesco por aborto, en un parto fortuito, obtuvo su libertad ayer, después de tres años en prisión, tras la reposición del proceso penal, resultado de una apelación que resolvió la Magistrada, Indalecia Pacheco León, desde el 18 de enero de 2022.

Anoche, la Jueza Mariela Alfaro Zapata determinó que no había elementos suficientes para acreditar “más allá de lo razonable” que Aurelia hubiera cometido el delito que se le imputó, informó la abogada, Ximena Duarte del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), en consulta telefónica.

La joven acompañada de sus abogadas y sus padres, escuchó la sentencia absolutoria, en la audiencia del fallo que se realizó en el Palacio de Justicia de Iguala, programada a las 7 de la noche. Dos horas después de la cita inicial que era a las 5 de la tarde.

No se conocieron los detalles técnicos del caso, por la restricción que estableció la Jueza en la penúltima sesión del juicio oral, donde activistas denunciaron que el Poder Judicial de Guerrero pretendía señalar a las abogadas de violentar la presunción de inocencia de su defendida, además de imputarles el delito contra la administración de la justicia y lo que resulte.

Afuera del Palacio de justicia, ya la esperaban activistas feministas de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, que antes realizaron pintas en las paredes y llevaron una lona de apoyo con la leyenda: nuestra lucha no se calla silenciando defensoras #libertad para Aurelia. No más criminalización a la defensa de Aurelia.

El juicio oral se distribuyó en 6 fechas distintas, entre noviembre y diciembre, como resultado de una apelación que promovió el IMDHD contra la sentencia de 13 años 4 meses que se dictó en un juicio abreviado, que no tuvo el consentimiento previo, libre e informado de Aurelia, detalla el organismo de derechos humanos en su página oficial.

El 18 de enero de este año, la magistrada Indalecia Pacheco León, que juzgó con perspectiva de género e interculturalidad, revocó la condena, y en consecuencia se repuso el procedimiento.

Desde las 7 de la noche, feministas de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres se manifestaron con consignas afuera del edificio del poder judicial por la libertad de Aurelia.

“Aquí nadie se rinde, aquí si se hace lucha”, “abogada asesora jurídica, también es agresora; la fiscalía, también es agresora. Mariela Alfaro zapata, sienta un precedente de libertad a las mujeres. Los hombres ya no pueden disponer de nuestros cuerpos”, “la policía no me cuida, me cuidan mis amigas”.