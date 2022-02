Si Monreal frena a Lilly Téllez nos ahorramos dos años de calamidades: Díaz Polanco

Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).- Ricardo Monreal Ávila fue quien evitó que Lilly Téllez fuera expulsada de la bancada de Morena en el Senado de la República al actuar como un “aliado estratégico” de la Legisladora, aseguró Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México y fundador de Morena.

Díaz Polanco, quien se desempeñó como presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, aseguró que justo cuando Morena se alistaba para separarla de la bancada del partido en la Cámara Alta, Monreal salió en defensa de Téllez y le sugirió que recurriera ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para evitar su expulsión.

Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció en su conferencia mañanera que fue un error haber invitado a Lilly Téllez en 2018 a participar en el movimiento que encabeza, no obstante Díaz Polanco precisó que la ahora Senadora panista fue invitada a Morena por el exsecretario de Seguridad y ahora Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

En ese sentido, Lilly Téllez confirmó este martes que el mandatario federal cometió un error al sumarla a su movimiento debido a que ella no sería su cómplice.

“Confirmo que el Presidente López Obrador cometió un error conmigo: creyó que iba a ser cómplice y servil a cambio de la cercanía con su poder; que sería sumisa por interés político y económico como los parásitos que le rodean. Que no se victimice, pues bien sabía de mi carácter”, expuso la Senadora panista.

Confirmo que el Presidente López Obrador cometió un error conmigo: creyó que iba a ser cómplice y servil a cambio de la cercanía con su poder; que sería sumisa por interés político y económico como los parásitos que le rodean. Que no se victimice, pues bien sabía de mi carácter.

Ella se hizo con un curul en el Senado de la República durante el llamado “tsunami”, una votación masiva a favor de la izquierda en ese año. Sin embargo, dos años más tarde renunció a Morena para sumarse al partido mexicano más conservador: Acción Nacional (PAN).

Abierta simpatizante del ultraderechista partido Vox de España y una promotora de no dar derechos a las mujeres para interrumpir un embarazo no deseado, la Senadora dijo apenas la semana pasada que quería ser candidata presidencial por la oposición en 2024. También prometió que, si gana, metería a la cárcel a López Obrador y a su familia.

Téllez, quien es rechazada ampliamente por un segmento de la población que la considera oportunista, fue comentadora de TV Azteca durante años y cubrió Presidencia de la República. También fue invitada a las transmisiones especiales de eventos presidenciales cuando el Gobierno recaía en PAN y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

DURAZO PROPUSO A TÉLLEZ

Héctor Díaz Polanco recordó que el ex Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, fue quien le propuso al Presidente López Obrador que Lilly Téllez fuera candidata por Morena al Senado de la República.

“El caso de Lilly Téllez en particular no era previsible que terminara como terminó porque en el momento en el que ella fue sugerida, no fue Andrés Manuel quien la propuso, en realidad fue otro personaje (Alfonso Durazo), y él (López Obrador) aceptó que participara”.