El Libro del Amor: La comedia romántica en donde no se busca encontrar el amor

Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).- Sin deseos de encontrar el amor, pero sí de cumplir sus sueños, dos aspirantes a convertirse en grandes escritores se encuentran en México para escribir su propia historia en El Libro del Amor, la cinta dirigida por la cineasta mexicana Analeine Cal y Mayor que recién arriba a salas de cine.

El filme cuenta la historia del escritor inglés Henry (Sam Claflin), un joven que debuta con una tierna novela, pero sin éxito alguno. No obstante, aunque su libro se encuentra casi de regalo en su país, en México la traducción de su publicación parece ser todo un éxito, así que deberá volar hasta América para encontrarse con su público.

Aterrizado en Chiapas, Henry se encuentra confundido, pues se da cuenta que María (Verónica Echegui), su traductora en México, cambió toda su historia y la convirtió en una novela erótica. A pesar de los roces que se generan entre él y ella, la convivencia por el viaje de promoción les hará darse cuenta la gran conexión que tienen.

La historia escrita por el guionista inglés David Quantick, mente detrás de la serie Veep, atrapó de inmediato a Analeine Cal, que ha dirigido otras películas en México como El niño que huele a pez (2013) y La voz de un sueño (2016), y que no dudó en sumarse al frente del proyecto:

“Genuinamente me gustó. Era muy divertido y no se queda como una comedia romántica sin ningún otro tema, se tocan varios otros, y me gusta que no sea como esta historia de la mujer que está desdichada porque no tiene pareja y se dedica toda la película a buscar pareja, no se trata para nada de buscar pareja, de hecho de casualidad terminan juntos los protagonistas, pero cada uno tiene una aspiración”, señala la directora en entrevista con SinEmbargo.