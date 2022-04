Una épica batalla protagoniza el nuevo tráiler de la cinta Lightyear de Pixar

Un nuevo avance de la nueva cinta de Buzz Lightyear muestra una batalla entre dos viejos personajes de las cintas de Toy Story; la cinta llegará a cines el próximo 17 de junio.

MADRID, 22 de abril (EuropaPress).- Pixar ha publicado el segundo tráiler de Lightyear, la esperada precuela de Toy Story que verá la luz el 17 de junio. El adelanto muestra a Buzz y su gato Sox inmersos en un viaje espacial a través de lo que parece un portal intergaláctico que los llevará a un planeta hostil ubicado a cuatro millones de años luz de la Tierra donde se enfrentarán al temible Emperador Zurg.

Mientras trata de buscar el camino de regreso a la Tierra, el superhéroe, a quien presta su voz Chris Evans en su versión original, se encuentra con Izzy (doblada por Keke Palmer), la nieta de Alisha Hawthorne (Uzo Aduba), su comandante en la Tierra. El tráiler, que también contiene trazas de humor características de Toy Story y montón de guiños a la saga, muestra cómo se despide Buzz de Alisha antes de partir en su nave con su mítica frase: “Hasta el infinito y más allá”.

Es al conocer a la nieta de su comandante cuando el inseparable compañero del Sheriff Woody en la mítica franquicia, que arrancó en 1995, comprende que ha viajado en el tiempo hasta el futuro.

Izzy tiene la misión de acabar con una peligrosa nave alienígena ocupada por unos robots que están liderados por el Emperador Zurg (James Brolin), quien era la némesis de Buzz Lightyear en Toy Story.

Acompañado por otros personajes que se encuentra en el misterioso planeta, doblados por Taika Waititi (Thor: Love and Thunder) y Dale Souls (Orange is the New Black), Buzz e une a Izzy en su objetivo por batir al Emperador Zurg y a sus secuaces.

“Bueno, pensaba que esto iba a ser un divertido ejercicio de entrenamiento, pero no lo es”, asegura en tono cómico el personaje al que da voz Taika Wititi en el tráiler de la película que dirige Angus MacLane.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press