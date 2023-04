Grupo de exploradores halla barco japonés que se hundió en la Segunda Guerra Mundial

Sydney (AP) — Un equipo de exploradores anunció que halló un barco japonés que llevaba prisioneros de guerra aliados cuando fue torpedeado frente a las costas de Filipinas en 1942, en lo que fue la mayor pérdida de vidas en el mar para Australia durante la guerra, con mil 080 muertes.

El Montevideo Maru fue ubicado tras una búsqueda de 12 días a una profundidad de más de 4 mil metros (13 mil 120 pies) — más profundo que el Titanic — frente a la isla Luzon en el Mar del Sur de China, usando una sonda autónoma con su propio sonar.

No habrá misión para extraer artefactos ni restos humanos, por respeto a las familias de los perecidos, dijo el sábado en un comunicado la Fundación Silentworld, basada en Sydney y dedicada a la arqueología e historia marítima. La misión se realizó con especialistas holandeses y el Ministerio de Defensa de Australia.

(4/9) The ship was not marked as carrying prisoners of war, and on the 1st July 1942 the United States Submarine Sturgeon, after stalking Montevideo Maru through the night, fired four torpedoes, which found their target, sinking the vessel in less than 10 minutes.

— Silentworld Foundation (@SilentworldFdn) April 21, 2023