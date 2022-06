VIDEO: Influencer denuncia que el AIFA usó sus fotos sin su consentimiento

La cantante e influencer denunció en redes sociales al AIFA por hacer uso de su imagen dentro de las instalaciones; las imágenes se tratan de una sesión de fotos en bodypaint que era privada.

Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).- La artista e influencer Rubí Quiroz, conocida en redes sociales como Sherry “La Exótica”, denunció al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) por usar su imagen de bodypaint dentro de las instalaciones sin su consentimiento.

A través de un video en su cuenta de TikTok, la artista narró todo lo acontecido con el recinto, mencionando que fue engañada y estafada por las personas que le tomaron la sesión de fotos, ya que a ella le dijeron que el proyecto era por colaboración y que ninguna de las partes recibiría un pago por éste.

“Esto resultó no ser así, resultaron aprovecharse de mí, de mi inocencia, de mi tiempo, de mi yo en ese momento para vender esas fotos, ahora resulta que yo no tengo ningún derecho absolutamente a nada, ni siquiera a preguntarme si yo estaba de acuerdo con ser expuesta de esta manera en la que lo están haciendo. No sólo es en nuestro país, México, sino internacionalmente, ya que ese aeropuerto es internacional”, expresó Quiroz.

Las fotografías utilizadas corresponden a una sesión de bodypaint donde Sherry representa a la Catrina y reveló que supo de la situación gracias a sus seguidores.

“Desde hace algunos meses, mis seguidores me han estado mandando fotos de mí, desnuda, donde aparezco en el nuevo aeropuerto AIFA, con pintura corporal, en donde me siento muy vulnerable”, publicó Rubí en sus redes el pasado 20 de junio.

#AIFAexplotadordemujeres Me dijeron que no me iban a pagar nada porque era un intercambio y hoy mi imagen decora el baño del aeropuerto. @ChumelTorres @vampipe ayuda, que puedo hacer. pic.twitter.com/CiyZADwKGv — Sherry (@sherrylaexotica) June 20, 2022

Asimismo afirmó que exponía la situación para que todas las mujeres que quieran ser modelo no pasen por algo similar.

“Espero poder contar con su ayuda, no se me hace digno, no se me hace justo. He tomado la responsabilidad de que me tomen como ejemplo las niñas que tenemos muchísimas ganas de ser modelos pero desafortunadamente empezamos con malas personas”, finalizó la influencer.

El AIFA fue inaugurado el pasado 21 de marzo y presentó los baños de las instalaciones, los cuáles están decorados temáticamente y aluden a la cultura mexicana.