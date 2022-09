Ebrard se reúne con su homólogo de Ucrania; agradeció esfuerzo de México en ONU, dice

Ciudad de México, 22 de septiembre (AP).- El Canciller Marcelo Ebrard Casaubón se reunió este jueves con su homólogo ucraniano Dmytro Kuleba para explicarle el plan de mediación que México propone con el objetivo de lograr la paz tras la invasión rusa de Ucrania.

En sus redes sociales, el Secretario de Relaciones Exteriores compartió el encuentro con el Ministro Kuleba luego de presentar la propuesta de paz de México en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Durante la presentación del plan ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Ebrard dijo que éste se enfoca en que un grupo de países fortalezca el papel de mediación que tiene el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres.

México propuso formalmente que el Consejo de Seguridad, la India y el Vaticano encabecen una negociación en busca de una tregua entre Rusia y Ucrania, una iniciativa que ya había adelantado y que no había tenido una recepción demasiado cálida en Ucrania.

Cuando periodistas le preguntaron por eso el jueves, Ebrard admitió que Rusia también ha sido crítica del plan, pero que aún así vale la pena proponerlo.

“Se trata de darle densidad política a esto. Y alguien dirá: ‘oiga pero la mediación no es posible’. Bueno, pero si no hacemos el esfuerzo y no presionamos, no basta con condenar [la guerra]. Tenemos que fortalecer el papel de la ONU en una posible mediación,” dijo Ebrard.

El Canciller presentó el plan durante una sesión especial del Consejo para tratar el tema de la invasión rusa a Ucrania, en la que Ebrard criticó de paso la inoperancia de ese cuerpo.

Ebrard dijo que México reconocía el liderazgo de Guterres en la búsqueda de soluciones para el conflicto y que, con el fin de “fortalecer sus esfuerzos de mediación”, proponía la “la formación de un comité para el diálogo y la paz en Ucrania, con la participación de otros jefes de estado y de gobierno, incluidos de ser posible su excelencia Narendra Modi (Primer Ministro de la India) y su santidad, el Papa Francisco”.

“El objetivo”, agregó, “seria generar nuevos mecanismos para el diálogo y espacios complementarios para la mediación, que fomenten la confianza, reduzcan las tensiones y abran el camino hacia una paz duradera.” “Es tiempo de actuar”, señaló. “Resignarse a la guerra es ir siempre a un precipicio”.

Una primera reacción ucraniana a la iniciativa, sin embargo, no fue positiva.

“Es un plan ruso”, dijo en un tuit Mykhailo Podolyak, asesor del Presidente Volodimir Zelenski, cuando circuló por primera vez la propuesta. Acto seguido se preguntó si la idea es “mantener a millones bajo ocupación, aumentar los entierros masivos y darle tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva”.

