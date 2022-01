VIDEO: Madre amenaza con llevar armas a escuela ante rechazo de uso de cubrebocas

Ciudad de México, 23 de enero (RT).- Una mujer en el estado de Virginia (Estados Unidos) amenazó este jueves con llevar armas a la escuela de sus hijos si les obligaban a ponerse la mascarilla.

La madre, llamada Amelia King, se pronunció así durante una reunión del Consejo de Escuelas Públicas del condado de Page en la que se votó a favor del uso optativo de los cubrebocas a partir del lunes que viene. El evento seguía una orden del gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, que permite a los padres elegir si sus niños van a estudiar con o sin mascarilla.

No mask mandates. My children will not come to school Monday with a mask on. I will bring every single gun, loaded and ready … I’ll see y’all on Monday.” – woman at a Page County Public Schools board meeting

