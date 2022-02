Balcanatolia, continente recientemente hallado que existió hace 50 millones de años

Ciudad de México, 23 de febrero (RT).- Un equipo internacional de científicos descubrió un continente de tierras bajas que existió hace unos 50 millones de años entre Europa, Asia y África. Balcanatolia, como fue bautizado, podría ser clave para entender la extinción masiva de mamíferos endémicos y la renovación de la fauna vertebrada europea ocurrida a finales del Eoceno, hace unos 34 millones de años, en un evento conocido como la Gran Ruptura de Stehlin, o “Grande Coupure”, de acuerdo al Centro Nacional de Investigación Científica de Francia.

#Communiqué 🗞️ | Une équipe de géologues et paléontologues révèle l’existence de la Balkanatolie, qui était, il y a 50 millions d’années, un continent de basses terres séparé de l’Europe et de l’Asie.

En este contexto, los académicos compararon las dataciones de una serie de yacimientos paleontológicos descubiertos entre el sureste de Europa y el Cáucaso, descubriendo que durante gran parte del Eoceno (hace entre 55 y 34 millones de años) la región correspondiente a los actuales Balcanes y Anatolia fue habitada por una fauna terrestre homogénea, pero distinta a la de Europa y Asia oriental, lo que sugiere la existencia de una masa de tierra separada de los continentes vecinos.

Asimismo, el análisis de los restos fósiles de los ungulados más antiguos que han sido descubiertos en Anatolia indica que Balcanatolia fue colonizada hace 40 millones de años por mamíferos asiáticos, aunque las condiciones geopaleográficas que permitieron esta migración continúan siendo desconocidas.

No obstante, advierten los expertos en su estudio, por publicarse en el número de marzo de Earth-Science Reviews, “la conectividad pasada entre las islas individuales de los Balcanes y la existencia de esta ruta de dispersión meridional siguen siendo objeto de debate”, ya que, argumentan, la historia reconstruida hasta ahora “se basa únicamente en los fósiles de mamíferos”, por lo que es necesario continuar con las investigaciones para “esbozar una imagen más completa de la biodiversidad pasada del área de estudio.

Balkanatolia: The insular mammalian biogeographic province that partly paved the way to the Grande Coupure https://t.co/TPW94O6rWb

— Naoto HANDA (@Nao_hnd) January 22, 2022