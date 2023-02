La Cabeza de Joaquín Murrieta, una serie basada en el “Robin Hood” mexicano

La Cabeza de Joaquín Murrieta, la nueva serie original de Amazon prime Video, está basada en la leyenda del llamado “Robin Hood de El Dorado”, un hombre que defendió lo que pertenecía a los mexicanos durante la llamada Fiebre del Oro. La producción fue dirigida por el reconocido director David Pablos y protagonizada por actores como Emiliano Zurita.

Ciudad de México, 24 de febrero (SinEmbargo).- Pocos saben de Joaquín Murrieta, el llamado “Robin Hood de El Dorado”, un mexicano que vivió durante la época de la Fiebre del Oro que se dio tras la firma del tratado de “Guadalupe Hidalgo” en el que México perdió parte de su territorio ante Estados Unidos.

Murrieta fue un hombre que creía firmemente en que aquellos yacimientos de oro encontrados en California pertenecían a los mexicanos y luchó contra estadounidenses para que así fuera, al menos así lo cuenta la leyenda en la que ahora se basa la serie La Cabeza de Joaquín Murrieta de Amazon Prime Video.

“‘El Robin Hood del oeste’ buscaba recobrar todo el oro que se robaron los estadounidenses de las familias mexicanas y regresarlo a nuestra tierra. De hecho fue la leyenda que inspiró a ‘El zorro’, y es algo increíble porque vas a ver cómo nace esa leyenda, obviamente sí está situado en un California de 1851 y obviamente sí tiene un entorno real, histórico, al final sí es una ficción porque al entender cómo nace una leyenda, tienes que crear tú también cosas y es una serie que tiene mucho realismo mágico, tiene una manera muy cruda, muy real de ver cómo era de ese entonces, y también tiene un humor y un sarcasmo mexicano que se va apreciar mucho”, así describe la serie Emiliano Zurita, quien tiene el papel de Casey, uno de los militares extranjeros en esta historia.

Además de Zurita, este western es protagonizado por el actor Juan Manuel Bernal acompañado de Alejandro Speitzer, Steve Wilcox, Becky Zhu Wu, y un elenco muy diverso bajo la dirección del ganador de Ariel, David Pablos, quien no dudó unirse al proyecto tras leer el guión.

“A mí lo que realmente me convenció de hacer esto es que vi algo muy importante que se estaba notando en esta historia, se está hablando de temas que tocan hoy día heridas, llagas, porque se habla de la migración, se habla de la xenofobia, se habla del racismo, se habla de la identidad, entonces me parecía fascinante a través de un género western, poder abordar temas que son muy dolorosos al día de hoy y no nada mas poderlos analizar bajo la lupa de la historia sino también ver cómo ese paso se refleja en el presente”, explica el cineasta en entrevista con SinEmbargo.

A través de los ocho episodios en los que está desarrollada la serie, se presenta una perseverante lucha en la recién trazada frontera entre México y Estados Unidos, ahí entre la ambición, la irá, el dolor y la xenofobia, se da lugar al campo de batalla. Una batalla que no se aleja mucho a la que se vive hoy en día.

“Podía ver constantemente paralelos con el presente, con cosas que están sucediendo hoy en día, y creo que cada personaje de esta serie toca o aborda el tema de identidades de perspectivas distintas”, apunta Pablos.

“Para mí esta serie permitía presentar papeles que claramente pueden hablar o dialogar con nuestro presente pero enmarcado desde un marco histórico y enmarcado desde un género cinematográfico que permite una cierta distancia para que el público pueda verlo, en un tiempo de reserva y creo que generará mucho de qué hablar”, agrega.

Emiliano Zurita señala que cada uno de los personajes da cuenta de la xenofobia que parecía expandirse desde ese entonces, y explica que aunque fue difícil entenderlo desde su personaje, explica que esta diversidad de voces permite al espectador un mayor comprensión del tema.

“Casey es un americano un poco detestable, es como está visión de lo que era el racismo, la xenofobia en ese entonces. Era una manera de explorar también el punto de vista americano, de los están detrás de Joaquín Murrieta y para mí fue muy interesante abordar este personaje”.

Davis Pablos es un director que ha ganado el reconocimiento por su trabajo. En 2010 ganó el Premio Ariel por su cortometraje La Canción de los Niños Muertos, posteriormente ganó al Mejor Director y Mejor Guion Original por su filme Las Elegidas (2016).

Su más reciente largometraje fue El baile de los 41 (2020) que valió varias nominaciones por su historia basada en un hecho histórico sobre la homosexualidad en el México gobernado por Porfirio Díaz.

En esta su primera incursión a una serie de televisión, Pablos se vuelve a acercar a la historia de México poco conocido con una adaptación que permite acercarse a la figura de Joaquín Murrieta, ahora no como un joven de 25 años com su leyenda cuenta, sino como un hombre maduro que “sabe que la muerte está cerca y quiere saldar cuentas y quiere poder resanar esas culpas que carga quiere deshacerse con ellas”, como lo explica.

“Creo que sumergirse en un proyecto histórico es que estás tú contando una versión de este mundo, de ninguna manera se trataba de hacer una recreación histórica precisa o acotarnos a un margen histórico de una manera rigurosa o partir de sí, del trabajo exhaustivo de una investigación de una época hacer nuestra reinterpretación, creo que eso da mucha paz y libertad en un aspecto creativo”, explica.

“Yo creo que tenía claro ese mundo, que sería un mundo crudo, descarnado, sucio, en el sentido más literal en que los personaje iban a estar sudados, iban a estar llenos de polvo e iban a estar sucios, y tener muy claro cómo la forma de vida iba a ser muy distinta a esta época”, agrega.

La serie fue filmada entre los paisajes de Durango y representó para el equipo trasladarse y enfrentarse condiciones como el clima, y tener control cobre los caballos y armas que se usaron en las escenas de acción.

La Cabeza de Joaquín Murrieta es la nueva propuesta de la plataforma de Amazon Prime Video en este esfuerzo por tener mayor contenido original y con el sello mexicano, como lo destaca Emiliano Zurita.

“Hay algo valioso en que las plataformas que se están arriesgando en contar historias de este nivel, de ver hacia Latinoamérica, ver a Mexico, de que se dé ese apoyo para que tengan esa producción, que tengan ese apoyo internacional, para que la gente vea que en Mexico también se pueden hacer esas cosas”.

Siendo un producto mexicano, muchas veces estas producciones se enfrentan a prejuicios, ante lo que David Pablos defiende argumentando que es una serie hecha “seriedad” y pide al público darse una oportunidad.