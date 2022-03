Stranger Things comparte las primeras imágenes de su cuarta temporada

Tras el anuncio de la fecha de estreno de los dos volúmenes de la cuarta temporada, los Duffer revelaron que la ficción tendrá una quinta y última tanda de capítulos, con la que terminarán uno de los títulos más emblemáticos de Netflix.

Madrid, 23 de marzo (Europa Press).- Netflix ha revelado, por fin, las primeras imágenes de la cuarta temporada de Stranger Things. Tres años después del lanzamiento de la tercera tanda, la serie de los hermanos Duffer vuelve y lo hace con un aluvión de fotogramas que recuerdan que el estreno de la primera parte de esta temporada está cada vez más cerca, el 27 de mayo, mientras que la segunda llegará el 1 de julio

La cuarta tanda es, como sus propios creadores definieron, el “principio del fin”, pues es la penúltima de la ficción protagonizada por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Winona Ryder y David Harbour, terminará con su quinta temporada.

Tras el anuncio de la fecha de estreno de los dos volúmenes de la cuarta temporada, los Duffer revelaron que la ficción tendrá una quinta y última tanda de capítulos, con la que terminarán uno de los títulos más emblemáticos de Netflix.

come and get it. pic.twitter.com/hOeJSmeAth — Stranger Things (@Stranger_Things) March 23, 2022

Esta nueva entrega cuenta con nuevas incorporaciones al reparto compuesto por Amybeth McNulty (Anne with an E), Myles Truitt (Queen Sugar), Regina Ting Chen (Falcon y el Soldado de Invierno), Grace Van Dien (Charlie says), Jamie Campbell Bower (Cazadores de sombras: Ciudad de hueso), Eduardo Franco (Booksmart) y Joseph Quinn (Catherine la Grande).

Completan las incorporaciones Sherman Augustus (Westworld), Mason Dye (Los Goldberg) Nikola Djuricko (Genius), Robert Englund (Pesadilla en Elm Street) y Tom Wlaschiha (Juego de tronos).

