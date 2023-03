Criminalizan la protesta de pueblos mayas contra granjas de cerdos en Yucatán

Mérida, Yucatán, 22 de marzo del 2023 (SinEmbargo).- La marcha realizada para apoyar la lucha del pueblo Maya de Sitilpech contra una mega granja porcícola en Yucatán fue criminalizada: pese a que fue pacífica, la Policía Estatal de Investigación (PEI), arrestó con violencia a cuatro manifestantes.

CONTEXTO: LA CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA DEL PUEBLO MAYA DE SU TERRITORIO

Como se recordará, en 2021 el pueblo maya de Sitilpech inició una lucha jurídica contra la empresa Productos Pecuarios para el Consumo S.P.R. de R.L. de C.V., la cual instaló una mega granja de cerdos en su territorio sin su consentimiento. La población se organizó tras percibir malos olores en distintas horas del día y detectar posibles focos de contaminación del agua de la zona como consecuencia de la operación de la fábrica.

Sin embargo, la demanda de amparo que presentaron para impedir las operaciones de la mega granja fue desechado a principios de enero del 2023 y el pasado 10 de febrero comenzaron a ingresar cerdos al lugar, por lo cual la población decidió organizarse y bloquear el acceso a la fábrica como una forma de protesta.

Pese a que el derecho a la manifestación está garantizado por la Constitución Mexicana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), la Secretaría de Seguridad Pública acudió al lugar en la madrugada del 18 de febrero y reprimió el bloqueo con violencia. 18 pobladoras y pobladores de Sitilpech fueron agredidos por policías, incluidos menores de edad y personas con discapacidad. Incluso una mujer requirió hospitalización.

Posteriormente, el Gobierno del Estado, a través del Instituto de Infraestructura Carretera del Estado de Yucatán (INCAY), denunció a siete pobladores y una pobladora de Sitilpech por presuntos “daños a las vías de comunicación” por el bloqueo. Las personas ya fueron vinculadas a proceso.

Dados todos estos hechos, asociaciones civiles, diversas comunidades mayas afectadas por la contaminación de las mega granjas en Yucatán, así como defensoras y defensores del medio ambiente y del territorio, convocaron a una protesta para expresar su solidaridad con Sitilpech, exigir alto a la contaminación del agua y detener la criminalización de las manifestaciones.

LA MANIFESTACIÓN: LAS EXIGENCIAS

La marcha en solidaridad con el pueblo de Sitilpech partió desde las 17 horas del parque de Santa Ana, donde las y los participantes se aglomeraron con carteles y pancartas con las leyendas “Agua sí, granjas no” y “Fuera Kekén”, para exigir el cierre de las mega granjas porcícolas.

La primera parada fue la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), donde integrantes del colectivo “La Esperanza de Sitilpech” leyeron un manifiesto señalando que llevan dos años luchando por la vía legal para impedir las operaciones de la fábrica, ya que representa un riesgo para la salud y el medio ambiente. También recordaron que fueron agredidos por elementos de la SSP, solamente porque bloquearon el acceso a la mega granja.

“Queremos dejar constancia el día de hoy de que estamos muy hartos de soportar día y noche la peste de las mega granjas de cerdos; que ignoren a los pueblos que solo buscamos obtener justicia; que nos manden miles de policías para intimidarnos y golpearnos; de no respetar nuestra autonomía como pueblos. Nos da tristeza que Mauricio Vila no esté cumpliendo. Hace unos años estaba pidiendo nuestro voto: dijo que iba a trabajar por el pueblo y ahora nos da la espalda. Él debió de actuar por los pueblos, no solo por política o por partidos políticos. Para su campaña presidencial se va a acordar de nosotros, ya que nos está obligando a defender lo que es nuestro”, sostuvieron.