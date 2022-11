El Financiero: Ventaja de Morena y aliados se acorta con PAN-PRI-PRD por CdMx

La encuesta de El Financiero revela que la brecha favorable de Morena en el mes de octubre se redujo a cinco puntos en noviembre, mientras que la oposición ha logrado subir entre las preferencias de la ciudadanía.

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- El 48 por ciento de los capitalinos dijo en noviembre que votaría por Morena y sus aliados rumbo a las elecciones para Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México en 2024, mientras que el bloque opositor integrado por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) capta el 43 por ciento de la intención del voto, de acuerdo con una encuesta publicada este miércoles por El Financiero.

El sondeo nacional realizado por el periodista Alejandro Moreno revela que la brecha favorable a Morena de 10 puntos en el mes de octubre se redujo a cinco puntos en noviembre. El medio de circulación nacional destacó que dicha disminución se debe a un ligero avance del PAN en las preferencias de los capitalinos en el último mes, al pasar de 23 a 25 por ciento, pero, sobre todo, a un rebote en el apoyo al PRI, que había caído en meses recientes, subiendo de 11 a 14 por ciento entre octubre y noviembre.

Por otro lado, la encuesta de El Financiero señala a los posibles candidatos a la Jefatura de la capital, en donde Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana, y Clara Brugada, Alcaldesa de Iztapalapa; son los personajes con mayor popularidad, sumando 36 y 32 por ciento de opiniones favorables, respectivamente.

Le siguen Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y Martí Batres, actual Secretario de Gobierno de la capital, quienes suman 31 y 30 por ciento, en ese orden.

Mientras que Mario Delgado, presidente nacional de Morena, y Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), obtuvieron el 25 y 21 por ciento de la opinión positiva entre los capitalinos.

En la encuesta, El Financiero preguntó: “¿A quién prefieren como candidato o candidata para Jefe o Jefa de Gobierno?”. A lo que el 17 por ciento de los entrevistados respondió que a Omar García Harfuch; el 16 eligió a Rosa Icela Rodríguez; el 15 por ciento optó por Clara Brugada; el 14 eligió a Martí Batres, mientras que el cinco por ciento dijo que Santiago Nieto.

Del lado de la oposición, los mejor posicionados son la Senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz, con el 33 por ciento, y el Alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, con el 28 por ciento de opinión favorable. La también panista Lía Limón obtuvo el 26 por ciento, y el priista Adrián Ruvalcaba, 25 por ciento.

En este mismo sentido, la panista Kenia López Rabadán obtuvo el 23 por ciento de las preferencias electorales, mientras que el coordinador del blanquiazul en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, alcanzó el 18 por ciento.

El Financiero también preguntó: “A quién prefieren que abandere una alianza PAN, PRI y PRD para Jefe o Jefa de Gobierno de la Ciudad de México?”. Xóchitl Galvez alcanzó un 27 por ciento, seguida del priista Adrían Rubalcava, con el 11 por ciento, Santiago Taboada, con el 10 por ciento, Lía Limón el nueve por ciento y Kenia López Rabadán un ocho por ciento.

El medio también planteó escenarios hipotéticos en los que los posibles candidatos de Morena llevan una ligera ventaja de entre cuatro y ocho puntos porcentuales sobre su más cercano competidor. Agregó que la única excepción es el careo con Santiago Nieto, quien aparece cuatro puntos detrás de Xóchitl Gálvez como abanderada aliancista.

Sin embargo, si no se consolida una alianza que una al PAN y al PRI en capital, Rosa Icela Rodríguez, como posible candidata morenista, lidera las preferencias al obtener un 45 por ciento de la intención del voto, lo que representa 17 puntos arriba de Kenia López Rabadán, como candidata PAN-PRD, y 34 puntos arriba del PRI, con Adrián Rubalcava.

Los datos de El Financiero fueron obtenidos mediante una encuesta realizada del 4 al 5 de noviembre de 2022, en donde se entrevistó a 600 adultos (hombres y mujeres) residentes de la Ciudad de México, vía telefónica.