Tedros Adhanom Ghebreyesus es reelegido como director de la OMS; estará 5 años más

Ginebra, 24 may (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, fue reelegido hoy para un segundo mandato de 5 años, lo que se interpreta como una aprobación a su gestión contra la peor pandemia en cien años, pese a las críticas recibidas y al rechazo de su propio país, Etiopía.

Tras anunciarse su nombramiento, Tedros juró el cargo y en un discurso donde se mostró muy emotivo aseguró que interpreta la reelección como “un apoyo para todo el trabajo reciente de la OMS”.

El experto etíope recordó principalmente la labor incansable de la organización desde que el 31 de diciembre de 2019 el Gobierno chino les notificara la aparición de casos de una nueva enfermedad que más tarde sería bautizada como COVID-19.

UN CARGO SIN DESCANSO

“Cuando fui notificado ese día acababa de pasar dos semanas de vacaciones, las primeras desde mi nombramiento como director general, y también fueron las últimas que he tenido”, recordó Tedros, quien aseguró que la prioridad para sus próximos cinco años al frente de la OMS “no será lidiar con las enfermedades, sino promover la salud”.

La “financiación sostenible” de la organización, actualmente muy dependiente de donaciones y aportaciones no estatales, será otra de las prioridades, afirmó Tedros en una asamblea en la que se espera aprobar una modificación de la arquitectura presupuestaria de la OMS.

El director general, que nació en la actual Eritrea, llegó a emocionarse al recordar su infancia “como niño de la guerra en una familia pobre”, y sobre todo a su hermano fallecido por enfermedad en aquellos años: “podría haberme tocado a mí, pero la suerte me trajo aquí”, señaló Tedros sin poder contener las lágrimas.

El director general de la OMS recibió para su nombramiento el apoyo expreso de 27 países, entre ellos Francia, Alemania, España y otros de la Unión Europea, pero no el de su propio país, Etiopía, donde las autoridades no aprueban las críticas que Tedros ha lanzado públicamente en varias ocasiones sobre la actual guerra del Tigray.

RECHAZADO POR SU PAÍS

Ese desencuentro entre Tedros y su país salió a relucir en la sesión de hoy, en la que la delegación de Etiopía -apoyada por la de Eritrea- intervino airadamente para aclarar que su Gobierno no se unía al mensaje de felicitación al director general presuntamente emitido por todo el grupo africano de la OMS.

