“Sé la verdad sobre él”: Kate Moss explica por qué testificó a favor de Johnny Depp

Por Daniela Barrera

Ciudad de México, 24 de julio (AS México).- La modelo Kate Moss fue una de las testigos en el juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard.

Durante las audiencias celebradas en la Corte de Fairfax, en Virginia, Kate Moss testificó de manera virtual, sincerándose sobre los rumores de que Johnny Depp la había agredido al empujarla por un tramo de escaleras cuando estaban saliendo hace años.

Kate aclaró que la caída por las escaleras fue un accidente y que, incluso, Depp le consiguió asistencia médica tras el suceso: “Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió antes que yo. Hubo una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda. Grité porque no sabía qué me había pasado y tenía dolor”, relató la británica al jurado, añadiendo que Johnny, al darse cuenta, corrió a ayudarla. “Me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica”.