Vectiraptor greeni, nueva especie de dinosaurio feroz hallada en Reino Unido

Ciudad de México, 24 de diciembre (RT).- Los paleontólogos han descubierto una nueva especie de dinosaurio, gracias a los restos encontrados en la isla de Wight, Reino Unido. El dinosaurio, parecido a un pájaro, fue nombrado Vectiraptor greeni y, según los estudios, era un depredador muy fuerte y peligroso.

